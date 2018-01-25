Путин отметил важность развития российской исламской богословской школы

КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность развития отечественной исламской богословской школы, в том числе для подготовки смены для действующих муфтиев.

"В 2013 году мы со многими, в том числе здесь представленными, встречались в Уфе. Тогда говорили, сейчас я хочу еще раз это подчеркнуть, традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма, без всякого сомнения, — очень важная часть российского многонационального народа. И мы тогда еще говорили о необходимости возрождения богословского исламского образования в России", — сказал Путин на встрече с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии в Казани.

Он добавил, что возраст действующих муфтиев заставляет задуматься о том, чтобы готовить им смену. "Но готовить на собственной национальной базе", — подчеркнул президент.

Перед встречей с муфтиями главе государства показали макет Болгарской исламской академии. Она открылась 4 сентября 2017 года в городе Болгар (Татарстан). Студенты в академии обучаются по специальностям "Исламское право" и "Исламская мысль и вероучение", обучение бесплатное, студенты получают стипендию, базовая ставка которой составляет 3 тысячи рублей в месяц.