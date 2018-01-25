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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Как святая Татьяна поселилась в МГУ и что говорят иноверцы

08:0025.01.2018
(обновлено: 11:04 25.01.2018)
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинТатьянин день в ДВФУ во ВладивостокеТатьянин день в ДВФУ во Владивостоке
© РИА Новости / Геннадий Шишкин

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Алексей Михеев. Однажды девушка по имени Татьяна не захотела поклониться богу красоты, не желая отказываться от христианской веры. Ее пытали, но следы пыток исчезали с тела, ее бросили ко львам, но те не тронули ее. Как римлянка, казненная императором Александром Севером, стала покровительницей первого российского университета и случалось ли такое в других мировых религиях — в материале РИА Новости.

В 1837 году митрополит Филарет (впоследствии канонизированный Русской православной церковью) освятил храм в честь мученицы Татьяны при Московском университете (указ о его основании был подписан императрицей Елизаветой Петровной в день памяти святой в январе 1755 года), и Татьянинская церковь сразу стала главным храмом российского студенчества. "Религия и наука хотят быть вместе и вместе облагораживают человечество", — сказал тогда московский святитель. Сюда заходил живший рядом Гоголь, кутавшийся в свою легендарную шинель, чтобы не опознали студенты. Здесь же великого писателя и отпели после смерти.

Не искушай святую!

Во время сессии число прихожан университетского храма всегда увеличивается. "Если пару-тройку билетов ты не смог дочитать, сморило, уснул, и как сможешь, потом помолишься, — святая обязательно поможет, чтобы именно эти билеты ты не вытащил. Но если все наоборот, ты выучил только два билета и имеешь наглость этим утруждать преподавателя, хоть 10 пудовых свечей поставь, ничего не будет", — говорит бывший настоятель Татьянинского храма, первый зампредседателя Учебного комитета РПЦ, профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

Храм Св. великомученицы Татианы при МГУ. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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В День студента молебен в университетской церкви проведет патриарх Кирилл
Татьянин день как день российского студенчества официально отмечается в стране с 2005 года. Но уже к середине XIX века из праздника студентов и профессоров Московского университета Татьянин день фактически превратился в праздник российской интеллигенции. Отмечал его весь город, а легендарный Оливье, по имени которого назван новогодний салат, по совместительству хозяин ресторана "Эрмитаж", отдавал студентам целый зал. По свидетельствам современников, в этот день жандармы, встретив выпившего студента, не трогали его, а предлагали свою помощь. 

"Формальной причиной, конечно, послужило основание университета 25 января — в день памяти святой мученицы Татьяны, и то, что проект университета граф Шувалов преподнес императрице в день именин своей матери, Татьяны. Но то, чтобы святая Татьяна стала покровительницей студенчества в веках и чтобы этот праздник получил такую популярность, — не могло произойти только из-за простой формальности", — считает архимандрит Симеон (Томачинский), проректор Курской духовной семинарии и многолетний прихожанин московского домового университетского храма.

Так, известно, что святая Татьяна была диакониссей — несла социальное служение в Церкви. А этот сан предполагает и духовное просветительство. Возможно, именно поэтому православные верующие считают святую покровительницей образования и наук.

Как французы свет украли

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПрихожане храма святой Татианы при МГУ на праздничном богослужении
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прихожане храма святой Татианы при МГУ на праздничном богослужении

На фасаде храма святой Татьяны, обращенном к Кремлю, написано "Свет Христов просвещает всех". Так было с самого момента его постройки. После революции буквы сбили, но сейчас их снова может видеть любой проезжающий мимо Манежа. Какое отношение эта фраза имеет к образованию? Самое прямое, считает архимандрит Симеон.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Татьянин день провел службу в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл поздравил учащихся с днем святой Татьяны
"Наш праздник Богоявления, Крещения Господня — это же праздник просвещения в его подлинном смысле. Николай Васильевич Гоголь писал, что просветить человека значит не научить его внешним знаниям, но высветлить его во всех силах, душевных, духовных и нравственных, чтобы он явил в себе образ Христов. Жаль, что впоследствии это слово было украдено французскими просветителями, совершенно в противоположном смысле интерпретировано и, по сути, направлено против религии", — размышляет проректор Курской семинарии.

Наука же, по словам отца Симеона, как и служение Богу, требует самоотвержения, самоограничения и отстранения от себя всех "житейских попечений". Неслучайно, подчеркивает архимандрит, в средневековой Европе университетские преподаватели отказывались от брака ради служения науке.

Новые мученики университета

"В этом году наши изыскания прибавили еще один важный довод, объясняющий, почему именно мученица стала покровительницей университета. Мы составили список из 20 мучеников ХХ века, канонизированных Русской православной церковью — преподавателей и бывших студентов МГУ. Кроме этого, мы знаем о полутора сотнях университетцев, так или иначе пострадавших в годы гонений за веру и правду, казненных, сосланных в лагеря, тюрьмы, отправленных в ссылку и изгнанных из страны", — пишет в Facebook настоятель Татьянинского храма протоиерей Владимир Вигилянский. 

В Татьянин день богослужение в знаменитом храме возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Наверное, святая начала свой путь ко Христу от любознательности, от желания понять, чем же эта вера отличается от веры других, но привело ее это к великому подвигу и героизму", — однажды заметил предстоятель Русской церкви. А в четыре часа дня в библиотеке главного вуза страны, как и заведено в последние годы, всем желающим нальют медовухи.

А что у мусульман?

А вот у мусульман ничего подобного нет, хотя в Булгаре еще в 1080 году Якуб ибн Нугман, через полтора века после принятия ислама, создал "Дом знаний" или, говоря современным языком, университет. Он не просто стал учебным центром самого северного мусульманского государства, но и получил международное признание. Сейчас в древней столице татар открыта исламская академия.

"У нас нет святого, который бы "курировал" подобный вопрос. Но место знаний в исламе огромно. Например, если взять один из хадисов Корана, мы прочтем, что поиск знаний обязателен для каждого мусульманина и мусульманки, — и, опираясь на него, сделаем вывод, что образование имеет огромное значение", — считает проректор Московского исламского университета Раис Измайлов.

И, разумеется, по словам муфтия Духовного собрания мусульман России Альбира Крганова, верующий человек всегда иначе относится к жизни, будь то учеба, работа или семья. "Он чувствует ответственность перед Богом. И когда сегодня мы видим огромную тенденцию к глобализации, к размыванию табу, к поощрению вседозволенности, то еще раз убеждаемся в необходимости стремиться к праведности, иметь другую мотивацию к жизни", — подчеркивает представитель мусульманской общины.

Симхат-Тора и знание Талмуда "на иголку"

Не просто почетное дело, но исполнение Божией заповеди и священная обязанность — именно такое место занимает образование в еврейской традиции. "В Законе прописано, что если у общины нет денег на учителя, который обучал бы абсолютно всех детей, община должна продать синагогу и нанять учителя; потому что артефакты не имеют никакого смысла, если человек не владеет знанием", — рассказал руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.

Праздник Симхат Тора. Архивное фото
© AFP 2018 / Menahem Kahana
Симхат Тора: праздник безудержных танцев и бесстрашия перед гонителями
Самым радостным иудейским праздником считается Симхат-Тора, или "Радость Торы" — праздник годового завершения изучения Пятикнижия (пяти первых книг еврейской и христианской Библии). "Это самый радостный день еврейского календаря, самый веселый, когда со свитками Торы танцуют как с источником знаний, и это доставляет наслаждение не только душевное, но и вполне себе телесное", — продолжает Горин.

С веками обучение стало ежедневной обязанностью каждого еврея. До последнего дня, до самой смерти человек должен учиться и получать образование. Как говорят в еврейской общине, широкую известность получило изучение Талмуда "на иголку" — когда в книгу втыкали иглу, и ученик без запинки перечислял слова, через которые она прошла.

"В Средние века в ешиве (высшее религиозное учебное заведение. — Прим. ред.) училось человек 12, а сейчас от 150 до тысячи. Конечно, уже не все знают Тору "на иголочку", но достаточно и одного процента таких, чтобы их стало больше, чем когда бы то ни было", — полагает Горин. По его словам, в эпоху интернета куда больше ценятся аналитические способности, нежели зрительное знание текста, а умение разбираться в комментариях к текстам превалирует над необходимостью "зазубривания" первоисточника.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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seregaplotnikov82
Всех с праздником )))!!!
10:17
25.01.2018
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amster
Какие-то сомнительные "святые" и "синагоги". Больше напоминают "сатанинские пляски". "НИКТО НЕ СВЯТ, КАК ТОЛЬКО ОДИН БОГ" - Иисус Христос.
09:25
25.01.2018
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