Конфликт вокруг студента МГУ в кипе исчерпан, заявили в еврейской общине

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) посчитали исчерпанным конфликт вокруг студента факультета телевидения МГУ, у которого отказались принимать экзамен из-за не снятой кипы.

Ранее студент Высшей школы телевидения МГУ Лев Борода сообщил на своей странице в соцсетях, что экзаменатор, профессор географического факультета вуза, отказался принимать у него экзамен из-за кипы на его голове. Впрочем, деканат предоставил студенту другого экзаменатора.

"Инцидент, мой взгляд, исчерпан", — заявил РИА Новости глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин.

Он отметил, что конфликт мог бы закончиться сразу после того, как был найден другой экзаменатор, если бы студент не написал бы об инциденте в соцсетях, что "вызвало большой шум". Тем не менее, по словам Горина, из МГУ пришло разъяснение по этому инциденту.

"Факультет подтверждает факт инцидента. Подчеркивает, что это абсолютно частный случай, не имеющий никакого отношения к политике факультета и МГУ в целом. Подтверждает, что все религиозные конфессии имеют равные права на обучение и ношение необходимых символов веры", — привели в ФЕОР заявление заместителя декана факультета телевидения МГУ по общим вопросам Натальи Трушаковой.

В иудаизме ношение кипы символизирует смирение и благоговение перед Всевышним.