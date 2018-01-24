БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Вице-президент Европарламента Мейрид Макгиннесс в ходе своего выступления на "Дне памяти Холокоста" в ЕП избегала упоминания Красной армии, освободившей концлагерь Освенцим, в итоге заявив, что это были "союзные войска".
"Зимой 45 года лагеря смерти Аушвиц-Биркенау были освобождены силами союзных войск… Холокост – это преступление против человечества", — сказала Макгиннесс.
Она отметила важность проходящего мероприятия и проведения его в стенах Европарламента при участии ЕЕК и в присутствии представителей еврейских организаций и студенчества. По её словам, обязанностью новых поколений является помнить и не допускать в будущем тех событий, которые захлестнули Европу в годы Холокоста. Необходимо, отметила она, развивать образовательные программы и обучать урокам Холокоста с тем, чтобы произошедшее более семи десятилетий назад в Европе больше никогда не повторилось.
По его словам, сегодня есть много любителей, которые хотят умалить достижения Красной армии во время Второй мировой войны, ссылаясь на то, что Красная армия была союзником Германии в 1939 году.
"Да, мы помним, кто начал войну, но почему вы забыли, кто ее закончил? Почему память у вас субъективна? Поэтому Аушвиц был освобожден Красной армией", — заключил президент ЕЕК.