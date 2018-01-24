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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Вице-президент ЕП не упомянула вклад Красной армии в освобождение Освенцима

18:4924.01.2018
(обновлено: 19:15 24.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фотоФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Вице-президент Европарламента Мейрид Макгиннесс в ходе своего выступления на "Дне памяти Холокоста" в ЕП избегала упоминания Красной армии, освободившей концлагерь Освенцим, в итоге заявив, что это были "союзные войска".

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Матвиенко рассказала, как Холокост затронул ее семью
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) организовал проведение в Европарламенте памятного мероприятия "День памяти Холокоста". Его цель — почтить память всех погибших в годы Холокоста и донести до ныне живущих поколений, насколько важно знать и помнить о прошлом, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в будущем. Памятное мероприятие приурочено к международному Дню памяти жертв Холокоста 27 января. Именно в этот день Советская армия освободила крупнейший концлагерь Освенцим.

"Зимой 45 года лагеря смерти Аушвиц-Биркенау были освобождены силами союзных войск… Холокост – это преступление против человечества", — сказала Макгиннесс.

Она отметила важность проходящего мероприятия и проведения его в стенах Европарламента при участии ЕЕК и в присутствии представителей еврейских организаций и студенчества. По её словам, обязанностью новых поколений является помнить и не допускать в будущем тех событий, которые захлестнули Европу в годы Холокоста. Необходимо, отметила она, развивать образовательные программы и обучать урокам Холокоста с тем, чтобы произошедшее более семи десятилетий назад в Европе больше никогда не повторилось.

Во время церемонии зажжения свечей, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, в Еврейском музее и центре толерантности
© РИА Новости / Максим Блинов
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Неделя памяти жертв Холокоста откроется выставкой в Совфеде и ООН
"Надо отдать должное политкорректности (вице-президента Европарламента — ред.). Можно сказать, что союзные войска освободили лагеря смерти. Но если говорить конкретно про 27 января, то это была Красная армия, часть союзных войск. В этом смысле это правда", — сказал журналистам президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.

По его словам, сегодня есть много любителей, которые хотят умалить достижения Красной армии во время Второй мировой войны, ссылаясь на то, что Красная армия была союзником Германии в 1939 году.

"Да, мы помним, кто начал войну, но почему вы забыли, кто ее закончил? Почему память у вас субъективна? Поэтому Аушвиц был освобожден Красной армией", — заключил президент ЕЕК.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
krugana 1
Короткая память обычно приводит к повторению ошибок. У русских память длинная.
19:14
24.01.2018
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Oleg Derjagin
У их была Вторая мировая война,у нас Великая Отечественная война. Мы освобождали,они оккупировали.
19:04
24.01.2018
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