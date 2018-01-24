Спикер Кнессета призвал ЕС признать Иерусалим столицей Израиля

БРЮССЕЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Спикер Кнессета Израиля Йоэль Эдельштейн во время выступления в Европарламенте призвал европейские страны последовать примеру США и признать Иерусалим столицей Израиля.

Европейский еврейский конгресс организовал проведение в Европарламенте памятное мероприятие "День памяти Холокоста". Его цель — почтить память всех погибших в годы Холокоста и донести до ныне живущих поколений, насколько важно знать и помнить о прошлом, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в будущем. Памятное мероприятие приурочено к международному Дню памяти жертв Холокоста 27 января. Именно в этот день Советская армия освободила крупнейший концлагерь Освенцим.

"Соединенные Штаты признали Иерусалим столицей Израиля, спустя 70 лет независимости, признав и наше древнее наследие, и современную историю. Я прошу и вас сделать это. Посетите со мной мою столицу, город священный – как и весь Израиль – для улучшения жизни, для развития здравоохранения и хай-тека, для духовного исцеления представителей всех религий. Вместе мы засвидетельствуем, как сбываются былые пророчества: "И будут старые люди в Иерусалиме… и улицы его заполнятся детьми", — сказал Эдельштейн.

По его словам, Европарламент — "источник вдохновения для Европы и всего мира. "Используйте этот статус, чтобы задействовать ценности, на которых он был основан. Сделайте, чтобы в Европе нашлось место для любого из ее граждан. Вместе мы сможем положить конец антисемитизму", — призвал политик.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.