Патриарх призвал молодежь "не смотреться в зеркало"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молодежь "не смотреться в зеркало" и помнить о внутренней красоте, которая гораздо важнее внешней и никогда не стареет.

"Современные молодые люди часто мечтают о красивой и счастливой жизни. Эта жизнь смотрит на них с обложек журналов, с экранов телевизоров, с рекламных проспектов. В них главными ценностями объявляются успешность, материальное благополучие, здоровье и красота", — сказал патриарх на открытии XXVI Рождественских образовательных чтений в Москве.

Он отметил, что "люди мечтают о жизни красивой и нередко забывают о том, что настоящая красота — подчеркиваю, не внешний лоск и глянец, а настоящая красота — это внутреннее состояние человека".

"Подлинная красота — это в первую очередь красота души. Красота, которая в полноте раскрывается, если человек живет по совести, следуя вечному нравственному закону, заложенному в нас Богом. И такая красота никогда не стареет. Не нужно смотреть в зеркало. Внутренняя красота никогда не изуродует вашего человеческого лица, даже если наступит старость. Это красота вместе с душой перейдет в вечность", — заключил предстоятель.