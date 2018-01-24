МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Православная культура должна преподаваться на всех ступенях общего среднего образования, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXVI Рождественских образовательных чтений в Москве.

"Особо хотел бы сказать о возможности преподавания православной культуры в школах, о повышении качества образования в православных общеобразовательных учреждениях, о развитии сети православных дошкольных образовательных учреждений. Православная культура должна быть адекватно представлена в сетке учебных часов на всех ступенях общего среднего образования", — сказал патриарх.

По его словам, представители Церкви "многократно говорили об этом, встречая понимание и поддержку в самых широких слоях нашего общества". Глава РПЦ напомнил, что задача воспитания новых поколений, знающих и разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, уже принята в Стратегии развития воспитания, утвержденной распоряжением правительства в 2015 году.

"Особого внимания требует и развитие системы непрерывного православного образования. Сегодня часть православных образовательных организаций испытывает серьезные затруднения, которые в конечном счете сводятся к материально-техническому обеспечению, а также в не меньшей, а порой и в большей степени к отсутствию должного внимания к их проблемам со стороны ответственных епархиальных структур. Нужно постоянно следить за ситуацией и реагировать на призывы о помощи соответствующим образом", — добавил патриарх.