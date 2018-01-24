Патриарх Кирилл призвал деятелей культуры "помнить об ответственности"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Деятели культуры и искусства должны помнить об особой ответственности за свой талант и его результаты "перед Богом, народом и историей", заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXVI Рождественских образовательных чтений в Москве.

"Перед деятелями культуры проблема нравственного выбора и в прошлом и особенно сегодня стоит чрезвычайно остро. Подлинное произведение искусства отражает внутреннее состояние своего творца, транслирует его чувства и мысли", — сказал патриарх.

Он отметил, что музыкальное, литературное, художественное произведение "способно глубоко воздействовать на человеческие души, побуждая либо к добру и созиданию, либо к ненависти и разрушению". "Призываю всех, чьим жизненным призванием является сфера культуры, помнить об особой ответственности за свой талант и его плоды перед Богом, народом и историей", — сказал предстоятель Русской церкви.

По оценке патриарха, культура — это "область приложения духовных и интеллектуальных сил человечества", которая вобрала в себя "многовековой опыт творческого, созидательного преображения окружающего мира".

"Цель этого преображения — подлинная гармония бытия, ориентирами на пути достижения которой являются идеалы любви, добра и красоты. Для христиан эти идеалы заданы Евангелием. И именно этими идеалами проникнута тысячелетняя культура нашего народа", — добавил первоиерарх РПЦ.