Пенс завершил визит в Израиль посещением Стены плача

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс завершил двухдневный визит в Израиль посещением Стены плача — главной святыни иудаизма, расположенной в историческом центре Иерусалима.
Покрыв голову кипой, Пенс пообщался с раввинами, вложил записку между камней, которые остались от разрушенных в древности иудейских храмов, и постоял в молчании, приложив к стене руку. Площадь у святыни на время визита была очищена от посетителей и закрыта тканевыми экранами.
Помощники Пенса, на которых ссылается агентство "Ассошиэйтед Пресс", говорят, что посещение носит "частный характер" так же, как это было в мае, когда Трамп первым из действующих американских лидеров пришел к Стене плача.
Старый город со святынями иудаизма, христианства и ислама находится в той части Иерусалима, которую мировое сообщество относит к спорным территориям, а палестинцы хотят видеть столицей собственного государства. Израиль считает весь город, включая районы, занятые полвека назад и позднее аннексированные, своей "единой и неделимой" столицей.
Ранее во вторник, в последний день визита в Израиль и всего ближневосточного турне, Пенс провел переговоры с президентом Реувеном Ривлином и вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху почтил память шести миллионов жертв Холокоста, посетив мемориальный комплекс "Яд ва-Шем" в Иерусалиме.