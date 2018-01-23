Пенс завершил визит в Израиль посещением Стены плача

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс завершил двухдневный визит в Израиль посещением Стены плача — главной святыни иудаизма, расположенной в историческом центре Иерусалима.

В пешую прогулку он отправился без сопровождения израильских лидеров. Так же в мае поступил президент США Дональд Трамп. Тогда это было объяснено неурегулированностью статуса Старого города и чувствительностью проблемы для арабо-мусульманского мира.

Покрыв голову кипой, Пенс пообщался с раввинами, вложил записку между камней, которые остались от разрушенных в древности иудейских храмов, и постоял в молчании, приложив к стене руку. Площадь у святыни на время визита была очищена от посетителей и закрыта тканевыми экранами.

Помощники Пенса, на которых ссылается агентство "Ассошиэйтед Пресс", говорят, что посещение носит "частный характер" так же, как это было в мае, когда Трамп первым из действующих американских лидеров пришел к Стене плача.

Старый город со святынями иудаизма, христианства и ислама находится в той части Иерусалима, которую мировое сообщество относит к спорным территориям, а палестинцы хотят видеть столицей собственного государства. Израиль считает весь город, включая районы, занятые полвека назад и позднее аннексированные, своей "единой и неделимой" столицей.

Объявив в декабре о признании Иерусалима столицей Израиля, США подчеркивают, что декларация никоим образом не предвосхищает решения вопроса о границах израильского суверенитета в городе. Трамп тем не менее говорил, что не может представить себе ситуации, при которой Стена плача не была бы частью еврейского государства.

Ранее во вторник, в последний день визита в Израиль и всего ближневосточного турне, Пенс провел переговоры с президентом Реувеном Ривлином и вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху почтил память шести миллионов жертв Холокоста, посетив мемориальный комплекс "Яд ва-Шем" в Иерусалиме.