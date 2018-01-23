В РПЦ рассказали о ежегодных Международных Рождественских чтениях

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Старейший образовательный форум Русской православной церкви (РПЦ) — Международные Рождественские чтения — в этом году пройдет в двадцать шестой раз, он соберет шесть миллионов участников по всей России, сообщил во вторник на пресс-конференции в Москве председатель Синодального отдела Московского патриархата по религиозному образованию и катехизации (ОРОиК) митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

"Не каждый общественный и церковный форум может похвастаться такой историей. Он проходит двадцать шесть лет и проходит, не увядая. В этом году мы будем работать по 18 направлениям, запланировано 190 мероприятий. К нам постоянно обращаются с просьбой сократить их количество, потому что нельзя на все успеть", — отметил митрополит.

Всего в Рождественских чтениях по всей стране примут участие шесть миллионов человек, 15 тысяч из них соберутся в Москве на заключительном этапе – с 24 по 26 января. В числе главных площадок форума митрополит назвал Государственную Думу, Общественную палату, храм Христа Спасителя, Московский государственный университет имени Ломоносова.

"Триста вузов посылают своих представителей для участия. Чтения растут, интерес к ним повышается", — добавил глава ОРОиК.

По словам председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, тема чтений в этом году, посвященная нравственным ценностям в будущем человечества, выбрана не случайно.

"Слово "нравственность" мы сегодня произносим часто, и оно слегка девальвировано. О чем собирается говорить Церковь? О том, что нравственность — это наши переживания двух страшных трагедий в школах Перми и Бурятии, например. Тема, которую мы выносим, напрямую связана с тем, как нам воспитать в первую очередь себя, чтобы такого больше не повторилось", — считает он.

Легойда подчеркнул, что настоящая нравственность, в его понимании – "это чиновники, которые не воруют, дети, которые не пытаются никому нанести увечья, семьи, которые не распадаются, социально ответственный бизнес и способность самим вынести мусор из подъезда, не привлекая прессу".