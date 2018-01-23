В РПЦ ждут выступления патриарха Кирилла на Рождественских чтениях

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Выступления патриарха Кирилла на предыдущих Рождественских чтениях и Рождественских парламентских встречах привели к изменению общественной дискуссии в стране, и в этом году они коснутся "очень животрепещущих тем", заявил во вторник на пресс-конференции в Москве председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"В прошлом году патриарх поднял тему микрокредитов. Был мощнейший резонанс, были приняты определенные законопроекты, была реакция СМИ. Тогда же он одним из первых общественных деятелей заговорил о социальных угрозах автоматизации и роботизации. Не выступая против этих процессов, он отметил важность подобных вызовов для общества и государства", — сказал Легойда.

По его словам, в этом году выступление предстоятеля Русской православной церкви в Совете Федерации будет касаться "чего-то очень животрепещущего, того, что имеет отношение к нашей повседневной жизни".

В свою очередь, глава Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата митрополит Меркурий считает, что чтения станут хорошей возможностью для общества и государства услышать "голос всей Русской церкви и ее патриарха".

"Это очень важно слышать тем, кто отвечает за конкретные дела в нашей стране", — подчеркнул он.