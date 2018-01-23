В РПЦ ждут выступления патриарха Кирилла на Рождественских чтениях

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Выступления патриарха Кирилла на предыдущих Рождественских чтениях и Рождественских парламентских встречах привели к изменению общественной дискуссии в стране, и в этом году они коснутся "очень животрепещущих тем", заявил во вторник на пресс-конференции в Москве председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
По его словам, в этом году выступление предстоятеля Русской православной церкви в Совете Федерации будет касаться "чего-то очень животрепещущего, того, что имеет отношение к нашей повседневной жизни".
В свою очередь, глава Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата митрополит Меркурий считает, что чтения станут хорошей возможностью для общества и государства услышать "голос всей Русской церкви и ее патриарха".
"Это очень важно слышать тем, кто отвечает за конкретные дела в нашей стране", — подчеркнул он.