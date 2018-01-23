Кинотеатры Индии обратились в МВД перед премьерой "индийской Матильды"

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 янв — РИА Новости. Ассоциация владельцев кинотеатров и кинопрокатчиков Индии (COAEI) обратилась в министерство внутренних дел с просьбой обеспечить надлежащий уровень безопасности вблизи кинотеатров страны, в которых 25 января пройдет премьерный показ скандального фильма "Падмават", передает во вторник агентство ANI.

Под влиянием недовольства широкой общественности Индийская комиссия по цензуре потребовала вырезать из киноленты 26 эпизодов, прежде чем работа именитого режиссера поступит в прокат. Что примечательно, негодование публики по поводу "Падмават" началось еще на стадии съемок фильма, то есть примерно за год до премьеры. В местной прессе и культурных кругах киноленту не раз иронично называли "индийской Матильдой", так как ее судьба схожа с судьбой скандально известной картины российского режиссера Алексея Учителя о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II.

Согласно тексту обращения, копия которого поступила в распоряжение агентства, Ассоциация также рекомендовала владельцам местных кинотеатров не пускать премьеру до тех пор, пока все требования безопасности не будут выполнены.

Последние несколько дней ознаменовали собой волну беспорядков, прокатившихся по ряду штатов Индии в преддверии дебютного показа фильма "Падмават", снискавшего скандальную известность еще до выхода на экраны. В частности, в штате Гуджарат протестующие забаррикадировали несколько автотрасс, используя грузовики и шины. В результате, сразу несколько районов штата были охвачены транспортным коллапсом, который длился несколько часов. Также радикалы сожгли несколько автобусов и провели многотысячные манифестации у кинотеатров, включивших в свою афишу на четверг показ фильма "Падмават".

Сама кинолента снята по одноименному эпосу XVI века, который повествует о царице Рани Падмини (также называемой Падмавати), супруге правителя в княжестве Мевар Ратана Сены. Хотя образ правителя основан на реальном историческом персонаже Ратна Синхе, ученые не смогли найти свидетельств подлинности истории Падмавати.

Согласно же легенде, сингальская принцесса необычайной красоты Падмавати стала причиной нападения султана Дели Алауддина Мухаммад-шаха на владения Ратана Сены с целью отнять у него супругу. Мусульманский правитель успешно подавил силы меварского лидера, но не смог добиться цели — Падмавати покончила с собой, чтобы не попасть в руки агрессора.

Учитывая то, что сам эпос, вероятнее всего, является лишь легендой, а не реальной историей, а также тот факт, что в нем присутствует межконфессиональный конфликт индуистов и мусульман, фильм предсказуемо оказался в центре многочисленных скандалов. Еще в январе 2017 года представители популистской организации касты раджпутов "Шри Раджпур Карни Сена" устроили погромы на съемочной площадке, а позже напали на режиссера Санджая Лилу Бхансали. Причиной беспорядков стали слухи о том, что в фильме показана "искажающая историю" сцена, в которой Падмавати видит сон об антагонисте Мухаммад-шахе, что создатели картины неоднократно отрицали.