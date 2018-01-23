Все мечети и церкви в Таджикистане будут отчитываться о доходах и имуществе

ДУШАНБЕ, 23 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Все религиозные учреждения в Таджикистане должны отчитываться о своем имуществе и источниках доходов, соответствующая поправка в закон "О свободе совести и религиозных объединениях Таджикистана" опубликована во вторник в правительственной прессе.

Согласно поправке, внесенной в закон по предложению правительства Таджикистана и вступившей в силу с 22 января, "религиозные объединения, а также мечети, церкви и синагоги должны отчитаться об источниках дохода, имуществе, использовании средств и имущества, а также о заработной плате сотрудников и уплаченных налогах".

В Таджикистане все мечети, шесть церквей и единственная в стране синагога существуют за счет добровольных пожертвований верующих. Имам-хатибы (настоятели) мечетей также получают вознаграждения от прихожан за участие в церемониях обрезания мальчиков, благословения детей после рождения, обряда мусульманского бракосочетания и заупокойной молитвы при похоронах.

С 2014 года имам-хатибы соборных и пятничных мечетей (всего 265 человек) наряду с госслужащими получают заработную плату из госбюджета. К примеру, официальная зарплата председателя Совета улемов Таджикистана муфтия Саидмукаррама Абдукодирзода составляет 2 тысячи сомони (более 220 долларов), имам-хатибы соборных мечетей получают по 1,5 тысячи сомони (170 долларов), а имамы пятничных мечетей — по 800 сомони (около 90 долларов). Другим представителям духовенства и иных конфессий зарплата не полагается.