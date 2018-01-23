Украинцам угрожают "сжиганием храмов". Чем обернется молчание Порошенко

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. Кампания киевских властей против Украинской православной церкви Московского патриархата набирает обороты. Ее священников теперь собираются посадить в тюрьму, а депутаты Рады и вовсе официально призывают объявить УПЦ МП врагом государства. Истерика в СМИ так накалила атмосферу, что общество ждет хоть какой-то реакции президента Порошенко. Однако тот делает вид, что ничего не происходит. О том, почему бездействие украинской власти может привести к ее собственному краху, — в материале РИА Новости.

Спланированные атаки

"Дети спрашивали: "Папа, а нас не сожгут в храме?" У меня много ребятни — и того хотелось бы пристроить в жизни, и эту замуж выдать, и внуков увидеть. А тут и не знаешь, чем это все закончится. Постоянно приходят сообщения, угрожают, рассказывают, что сделают с моей женой, с детьми. Страшно. Но в то же время жалко этих ребят-радикалов, они даже не понимают, кто за ними стоит…" — анонимно делится один из запорожских священников.

Уже не одну неделю духовенство и паства Запорожской епархии УПЦ МП пребывают в тревожном ожидании нападений. А началось все с провокации: радикалы ополчились на Церковь после того, как в Запорожье священник отказался отпевать 2-летнего Евгения Полищука, которого крестили в храме Киевского патриархата — непризнанной мировым православием структуры.

"Согласно канонам нашей Церкви мы не можем совершать обряд относительно прихожан других конфессий… Ни родители, ни священник в сложившейся ситуации не виноваты, ответственность несет ритуальная служба, которая обратилась не к той церкви", — объяснил митрополит Запорожский Лука

Однако украинские СМИ принялись раскручивать эту историю, а националистические группировки — проводить у храмов УПЦ МП акции под лозунгом "Попы Московского патриархата — агенты ФСБ". В Запорожье и Днепропетровске и вовсе дошло до драк с верующими.

Но одними потасовками не обошлось. Уже в середине января на запорожского священника завели уголовное дело по статье 161 украинского УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). А СБУ провела обыски как у священника, так и в офисе организации "Союз православный "Радомир", занимающейся охраной приходов УПЦ. Обычно в подобных случаях, если надо надавить на Церковь, эсбэушники находят оружие, патроны, а также "антиукраинскую литературу и российскую символику".

"Атака на каноническую православную церковь на Украине началась не спонтанно, а была спланирована. Блокирование Киево-Печерской лавры, оклеивание оскорбительными надписями храмов УПЦ МП в Одессе, погром Свято-Покровской церкви в Черноморске, пикетирование Благовещенского кафедрального собора в Харькове", — отмечает в своем Facebook лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. "Безнаказанные выходки праворадикальных сил", по его мнению, говорят о том, что "власть использует национал-радикалов в своих политических целях".

Президент рад

Сейчас УПЦ МП — крупнейшая в стране конфессия. Ей принадлежат более 12 тысяч приходов и столько же священнослужителей (Киевскому патриархату и грекокатоликам — пять тысяч и две с половиной тысячи приходов). С 2014 года Украинская православная церковь Московского патриархата потеряла 39 храмов: они якобы добровольно перешли в юрисдикцию КП, а на самом деле, что неоднократно подчеркивали в УПЦ МП, их попросту "отжали". Многочисленные заявления Киевского патриархата о постоянном росте числа последователей на практике не подтверждаются.

Массовые нападения радикалов на храмы УПЦ в ближайшее время — вполне реальная угроза. Полицейские и нацгвардейцы усилили охрану православных церквей. В соцсетях распространяются призывы "сжечь храмы пятой колонны агрессора", как окрестили УПЦ МП украинские ультраправые. Известный униатский капеллан Николай Мединский советует духовенству УПЦ МП переходить на сторону Киевского патриархата и украинских грекокатоликов. А те, кто этого не сделает, по мнению священника, — "террористы" и "служители Московской империи".

Депутаты Верховной рады призвали президента и Совет национальной безопасности обратить внимание на якобы "антигосударственную деятельность" Украинской церкви. Но что же сам Порошенко? Он не просто молчит, он старается дистанцироваться от всей этой истории.

На выходных украинский президент встретился с главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием и поблагодарил его за участие в состоявшемся в конце прошлого года массовом обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.

"Я буду очень приветствовать помощь Церкви в освобождении политических заключенных, находящихся на территории России", — заверил митрополита президент.

И все бы ничего, да только эта публично произнесенная фраза прозвучала через два дня после принятия закона о реинтеграции Донбасса, который, как неоднократно предупреждали, лишь обострит конфликт на юго-востоке Украины. УПЦ МП в таком сценарии, естественно, не заинтересована, ведь именно она реально способствует вызволению пленных. Видимо, Порошенко просто дал своим сторонникам понять, кого следует обвинять в первую очередь, если очередной обмен сорвется.

© Фото : предоставлено пресс-службой президента Украины Встреча президента Украины Петра Порошенко с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием и представителем президента Украины в Трехсторонней контактной группе Ириной Геращенко 20 января 2018 года. © Фото : предоставлено пресс-службой президента Украины Встреча президента Украины Петра Порошенко с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием и представителем президента Украины в Трехсторонней контактной группе Ириной Геращенко 20 января 2018 года.

"Мне кажется, Порошенко уже сам ощущает, что ситуация выходит из-под контроля и от атак праворадикальных сил на Церковь может пострадать его власть. Хотя ее паралич очевиден: она не в состоянии приструнить радикалов", — полагает специалист по истории церкви на Украине, историк Владислав Петрушко.

Последствия очередной полномасштабной атаки на УПЦ могут, по его мнению, быть непредсказуемыми для президента и его команды. Возможно, публичный реверанс президента в сторону митрополита Онуфрия демонстрирует "предощущение того, что ситуация с шельмованием украинского канонического православия зашла слишком далеко".

А вот директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский не придает особого значения встрече Порошенко с предстоятелем Украинской церкви. По его мнению, главе государства невыгодно ссориться с радикалами.

"Он всячески показывает, что находится на стороне врагов России. Давать какую либо рекламу УПЦ Московского патриархата ему, конечно, не хочется, как и изображать из себя ее друга. Ясно, что никаких серьезных шагов навстречу он делать не собирается", — говорит эксперт.

Именно поэтому, как считает политолог, Порошенко молча наблюдает за масштабной антицерковной кампанией. Однако эксперты отмечают, что ситуация накалилась до предела и дальше православных верующих ждут только погромы.