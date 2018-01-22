МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Идея депутатов Госдумы приравнять пятилетнее совместное проживание мужчины и женщины к официальному браку нашла понимание в Русской православной церкви.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается внести изменения в Семейный кодекс и ввести понятие "фактические брачные отношения". Под такими отношениями в законопроекте понимается "не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство". Согласно пояснительной записке к документу, признаками фактических брачных отношений являются ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет, а также ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей).

"Данная мера, по мысли авторов, призвана понудить сожителей стать мужьями, а сожительниц — женами, вернуть детям семью. Если говорить об общественно-правовом измерении, в ней есть своя логика. Это вынужденный ответ на нарастающую нравственную деградацию нашего общества в целом. Количество зарегистрированных браков сокращается с каждым годом. Мужчины инфантильны, потребительски относятся к самым родным и близким людям, боятся принять на себя ответственность за их судьбу. И тяжелее всего приходится матерям и детям, появившимся на свет в таком сожительстве. Но если нравственные нормы перестают работать, на их место приходят правовые. Тем более, что при судебных разбирательствах в ряде случаев учитывается совместное проживание мужчины и женщины. Другой вопрос, насколько эффективен будет предложенный механизм", — сказал эксперт Синодального отдела по делам молодежи, эксперт комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы РФ, член комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете Москвы иеромонах Димитрий (Першин).

Он также заметил, что "уходящая Русь, запечатленная в "Белой гвардии" Булгакова и на полотнах Павла Корина, к сожалению, так и не возвращается из прошлого, несмотря на все заявления и декларации".

"Мы утрачиваем человечность. Не служим ближнему, а используем его. Меняем партнеров как перчатки. Но по точному наблюдению Карла Ясперса, тем самым наше общество учится предавать. Если эту тенденцию не изменить, страна скатится в новый тоталитаризм. Поэтому дело не сводится к механической регистрации сожителей. Здесь требуется большая работа всех нас над самими собой", — заключил собеседник агентства.

В то же время в Церкви напомнили, что зарегистрированный брак обеспечивает взаимную ответственность супругов и должен предшествовать венчанию.

"Полагаем, что данная инициатива требует детального изучения. Исходим из того, что зарегистрированный брак является формой сожительства мужчины и женщины, которая обеспечивает взаимную ответственность супругов, регулирует их права и обязанности, создает условия для воспитания детей. Церковь исходит из того, что во всех случаях, кроме исключительных, венчанию должна предшествовать регистрация брака. Любую законодательную инициативу в данной области следует, на наш взгляд, оценивать с точки зрения того, соответствует ли она цели укрепления ответственного поведения в сфере отношений мужчины и женщины. Предлагаемый закон необходимо изучить с этой точки зрения", — сказал РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.