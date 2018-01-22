МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Идея депутатов Госдумы приравнять пятилетнее совместное проживание мужчины и женщины к официальному браку нашла понимание в Русской православной церкви.
"Данная мера, по мысли авторов, призвана понудить сожителей стать мужьями, а сожительниц — женами, вернуть детям семью. Если говорить об общественно-правовом измерении, в ней есть своя логика. Это вынужденный ответ на нарастающую нравственную деградацию нашего общества в целом. Количество зарегистрированных браков сокращается с каждым годом. Мужчины инфантильны, потребительски относятся к самым родным и близким людям, боятся принять на себя ответственность за их судьбу. И тяжелее всего приходится матерям и детям, появившимся на свет в таком сожительстве. Но если нравственные нормы перестают работать, на их место приходят правовые. Тем более, что при судебных разбирательствах в ряде случаев учитывается совместное проживание мужчины и женщины. Другой вопрос, насколько эффективен будет предложенный механизм", — сказал эксперт Синодального отдела по делам молодежи, эксперт комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы РФ, член комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете Москвы иеромонах Димитрий (Першин).
Он также заметил, что "уходящая Русь, запечатленная в "Белой гвардии" Булгакова и на полотнах Павла Корина, к сожалению, так и не возвращается из прошлого, несмотря на все заявления и декларации".
"Мы утрачиваем человечность. Не служим ближнему, а используем его. Меняем партнеров как перчатки. Но по точному наблюдению Карла Ясперса, тем самым наше общество учится предавать. Если эту тенденцию не изменить, страна скатится в новый тоталитаризм. Поэтому дело не сводится к механической регистрации сожителей. Здесь требуется большая работа всех нас над самими собой", — заключил собеседник агентства.
В то же время в Церкви напомнили, что зарегистрированный брак обеспечивает взаимную ответственность супругов и должен предшествовать венчанию.