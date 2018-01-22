МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Идея приравнять пятилетнее совместное проживание мужчины и женщины к официальному браку – шаг на пути к преодолению проблемы незарегистрированного сожительства, однако решение необходимо принимать с учетом нравственных ценностей и традиций России, заявил РИА Новости муфтий Москвы и член Общественной палаты Альбир Крганов.

В Госдуму в понедельник был внесен законопроект, в котором предлагается внести изменения в Семейный кодекс и ввести понятие "фактические брачные отношения". Согласно законопроекту, незарегистрированные отношения мужчины и женщины приравниваются к официальному браку по прошествии пяти лет совместного проживания пары со всеми вытекающими правовыми последствиями; в случае рождения ребенка — после двух лет совместного проживания.

"Этот законопроект нужно максимально публично обсудить. Каждый из нас слышал, что многие годами живут в неофициальном гражданском браке. Сегодня в России реально существует эта проблема. С этим нужно что-то делать. Что касается религиозной точки зрения, в исламе есть свои бракосочетания, как и в других конфессиях. Перед Всевышним они считаются законным браком", — сказал Крганов.

Он отметил, что в России есть представители разных религий, а также атеисты, и у всех разные взгляды на брак, поэтому "здесь должен быть установлен какой-то порядок". "Часто бывает так, что люди вместе живут, потом расходятся, начинается раздел имущества, но законодательство, касающееся официальных браков, применить уже нельзя", — пояснил муфтий.

"В то же время при обсуждении этого законопроекта депутаты должны обратить внимание на общечеловеческие нравственные ценности и традиции в России. Только с учетом этого нужно принимать законы", — подчеркнул он.