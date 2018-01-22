Депутат: делегация РПЦ весной планирует посетить Иран

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Делегация Русской православной церкви весной планирует посетить Иран, сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Депутат на прошлой неделе принял участие в XIII Конференции глав парламентов государств-членов Организации исламского сотрудничества.

"Я знаю, что у нас весной, мы надеемся, состоится визит делегации Русской православной церкви в Иран", — заявил Гаврилов на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, в Иране очень благожелательно относятся к деятельности РПЦ. Он отметил, что один из крупнейших приходов находится в храме Николая Угодника в Тегеране. "Я посетил этот храм и убедился, с каким уважением иранские власти относятся к этому храму с точки зрения имущественных льгот, экономических льгот, софинансирования социального центра помощи пожилым людям", — сказал Гаврилов.