Депутаты Госдумы РФ поддержат благотворительный центр при храме в Тегеране

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Российские парламентарии окажут поддержку благотворительному центру при православном приходе в Тегеране, заявил председатель комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в ходе официального визита в Иран.

Во время поездки депутат Госдумы, в частности, посетил Свято-Николаевский собор Русской православной церкви в Тегеране, встретился со священнослужителями и прихожанами собора.

"При православном приходе в Тегеране действует благотворительный центр для нуждающихся в помощи и заботе людей. В данный момент в центре на попечении священнослужителей Собора находятся 35 человек. Мы окажем необходимую поддержку для развития данного благотворительного центра", — сказал Гаврилов, являющийся также координатором межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей.

Как отметил парламентарий, одной из важнейших проблем в настоящее время является угроза распространения экстремизма и терроризма, прикрывающихся религиозными лозунгами. "Религиозные лидеры несут ответственную миссию по сохранению паствы от экстремизма и терроризма, по воспитанию молодежи в духе взаимного уважения и понимания", — сказал Гаврилов, слова которого приводит его пресс-служба.

Обсуждая вопрос укрепления цивилизованного диалога ислама и христианства в Иране, прихожане обратили внимание депутата на уважительное отношение к православным верующим со стороны государственной власти Ирана.

"На протяжении двух десятилетий существует совместная российско-иранская комиссия по диалогу "Православие-Ислам", которая вносит значительный вклад в укрепление межкультурного и межконфессионального диалога, а также осуществляет поиск решений по преодолению духовно-нравственного кризиса в обществе", — заметил, в свою очередь, Сергей Гаврилов. По его словам, в современном цивилизованном государстве должно быть сочетание экономического развития с сохранением религиозных и культурных традиций.