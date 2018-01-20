От зачатия до страшной смерти: праздники и загадки Иоанна Крестителя

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Сергей Стефанов. Праздник Крещения Господня, отмечаемый в России массовыми купаниями в прорубях и освящением воды всех водоемов, неразрывно связан с фигурой Иоанна Крестителя. На следующий день после Богоявления Церковь празднует Собор Иоанна Предтечи, а всего в святцах ему посвящены целых семь праздников. Почему их так много, в чем их суть и какие необычные истории с ними соединяются — в материале РИА Новости.

Собор Иоанна Предтечи (20 января)

Празднование Собора Иоанна Крестителя 20 января связано с церковным обычаем: после больших праздников на следующий день вспоминать тех святых, которые имеют непосредственное отношение к этому событию. И если сразу после Рождества Христова Церковь отмечает Собор Пресвятой Богородицы, Иосифа Обручника и брата Господня Иакова, то после Крещения Господня чтят память того, кто собственноручно крестил Спасителя.

Слово "собор" в названии праздника — как его определял святитель Димитрий Ростовский в своих знаменитых "Житиях святых" — означает, что "народ собирается в церковь для совершения богослужения в честь и похвалу прославляемого ныне" Иоанна Крестителя.

Иоанн Предтеча, свидетельствовавший о пришествии на землю Сына Божия, завершает историю Ветхозаветной Церкви и открывает эпоху Нового Завета — установления новых духовных ценностей. Он считается самым великим из пророков. Сам Христос говорил о нем, что "из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя" (Евангелие от Матфея, 11-я глава). Евангелисты называют Предтечу Ангелом Господним, а на иконах его часто изображают с крыльями.

"Иоанн был настолько велик, что Церковь хранит память о всех проявлениях его жизни: и его зачатие, и рождение, и в память его миссии Крестителя Спасова (Собор Иоанна Предтечи — на следующий день после Крещения Господня), и его мученическую смерть — усекновение главы, и три обретения этой честной главы — великой для мира святыни, и перенесение десницы Иоанновой из Мальты в Россию", — говорил известный проповедник, архимандрит Иоанн (Крестьянкин, 1910-2006).

Зачатие Иоанна Предтечи (6 октября)

Это произошло примерно за два года до Рождества Христова. Иудеи, ожидавшие в то время Мессию, ждали и его Предтечу: в пророческих книгах говорилось, что тот явится раньше Мессии и укажет на Его пришествие. До рождения Иоанна Крестителя в древнем Израиле уже несколько веков не было пророков, поэтому народ с готовностью откликнулся на проповедь Крестителя, пусть и носившую обличительный и нелицеприятный характер.

В праздник Зачатия Иоанна Предтечи христиане вспоминают о том, как родители пророка — праведные священник Захария и жена его Елизавета — получили радостную весть о скором рождении у них сына. Супруги были уже в преклонном возрасте, но не имели детей и постоянно просили Бога о даровании им младенца.

Архангел Гавриил явился священнику Захарии, когда он служил в Иерусалимском храме. Ангел сказал, что у него родится сын, которого он должен назвать Иоанном. А за то, что Захария вначале не поверил словам архангела, он был поражен немотой до момента рождения сына.

Праздник Зачатия Иоанна Предтечи имеет византийское происхождение и известен с V века. Первоначально он совпадал с днем новолетия, который в 462 году был перенесен с 23 на 1 сентября по старому календарю.

Рождество Иоанна Предтечи (7 июля)

Рождество Иоанна Предтечи (как и Усекновение его главы) относится к пяти "великим" церковным праздникам, следующим по значению после "двунадесятых" (двенадцати главных) Господских и Богородичных праздников. Этот день всегда приходится на Петров пост, словно напоминание о том, что и сам Иоанн всю свою жизнь строго постился — питался только травой и диким медом, а чаще всего и вовсе "ничего не ел и не пил".

Иоанн родился на шесть месяцев раньше Иисуса Христа. Перед этим, как рассказывает Евангелие, его мать Елизавету посетила Пресвятая Дева Мария, которая была ее дальней родственницей. И еще не родившийся Иоанн приветствовал Божию Матерь, "взыграв во чреве" Елизаветы. Это необычное событие постоянно вспоминается за праздничными богослужениями.

Когда Елизавета родила сына, этому радовались все ее родственники и друзья, приглашенные на торжество. Когда решали, как назвать младенца, Захария написал на дощечке: "Иоанн имя ему" — и сразу после этого вновь обрел дар речи. Тогда же Захария произнес пророческие слова о том, что в мир приходит Мессия, а его сын будет Его Предтечей.

Дальнейшее церковное предание сообщает о том, что праведная Елизавета убежала со своим сыном в пустыню и скрывалась в пещере, после повеления царя Ирода расправиться со всеми младенцами в районе места рождения Спасителя. А Захария был убит прямо в Иерусалимском храме за то, что не открыл местонахождение сына. Иоанн жил в пустыне вплоть до того времени, как вышел на проповедь о покаянии.

По словам отца Иоанна (Крестьянкина), пустыня стала "матерью и отцом тому, кому надлежало стать служителем Слова", и "в безмолвии пустыни он готовился заговорить гласом Истины в пустыне людской".

Рождество Предтечи с древности празднуется Церковью. Дата рождения "величайшего из пророков" была определена на основе евангельских данных о шестимесячной разнице в возрасте Иоанна и Христа. При этом праздник Рождества Христова оказался близок к зимнему солнцестоянию, когда длина светового дня начинает возрастать, а рождение Предтечи — к летнему солнцестоянию и уменьшению солнечного света. Возможно, на это указывают и образные слова самого Крестителя о том, что "Ему (Христу. — Прим. ред.) должно расти, а мне умаляться" (Евангелие от Иоанна, глава 3).

Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября)

В этот день православный мир вспоминает смерть пророка на пьяном пиру во дворце иудейского царя Ирода. В тюрьму Иоанн Креститель был заключен за то, что обличал Ирода, жившего с Иродиадой, женой своего родного брата Филиппа. Во время пира дочь Иродиады Саломия угодила Ироду и всем гостям своими танцами, и царь пообещал за это исполнить любую ее просьбу. Посоветовавшись с матерью, Саломия попросила тотчас же принести ей на блюде голову Иоанна Крестителя. По приказанию правителя Предтеча был усечен мечом.

Это событие, подробно описанное в Евангелиях, произошло в 32 году. Между тем предание сохранило дальнейшее развитие этой трагической истории. Саломия, переходя зимой реку Сикорис, провалилась под лед и была им сдавлена: тело находилась в воде, а голова надо льдом. В итоге острый лед перерезал ей шею. Труп Саломии обнаружили, и ее голову принесли Ироду и Иродиаде. Свою жизнь они закончили в заточении в Испании, где, по легенде, были поглощены разверзшейся землей.

Усекновение главы Иоанна Предтечи — это всегда день строгого поста, даже если он выпадает на воскресенье, — таким образом Церковь чтит память мученика. На Руси в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков, а в 1914 году во всероссийском масштабе 11 сентября впервые отметили День трезвости.

Ровно 100 лет спустя, в 2014 году, по инициативе Русской православной церкви эта традиция была возрождена. Сейчас в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, ни разу за свою жизнь не выпившего вина, во всех храмах России возносятся особые молитвы об исцелении от "страсти винопития".

По словам патриарха Кирилла, пример Иоанна Предтечи показывает, что "для Бога нет этой жизни и жизни вечной — для Него все одна жизнь", и "то, что совершается в этой жизни, не является конечным действием, иначе вся наша история превратилась бы в бессмыслицу".

"Страшная смерть на пиру по повелению пьяного правителя не была фиаско. Это был не бессмысленный конец праведной жизни, а великий подвиг, мученическая кончина во имя Божией правды, которая обретает смысл только в перспективе вечности, как и все, что мы совершаем в этой жизни, и хорошее, и плохое. Там, в вечности, все это обретает свой конечный смысл и свое конечное значение", — сказал патриарх в проповеди, посвященной Предтече.

Первое и второе обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта)

Тело Предтечи его ученики захоронили в самарийском городе Севастии, а его голову Иродиада спрятала во дворце. Однако верующая жена домоправителя Ирода Хузы вынесла ее и погребла в глиняном сосуде на Елеонской горе, в одном из поместий Ирода.

Первое обретение главы произошло в IV веке, когда новый владелец поместья стал строить там церковь. Рабочие, готовившие фундамент, нашли сосуд с головой Иоанна Крестителя. Однако перед своей кончиной вельможа вновь спрятал святыню в том же месте, боясь, что она попадет в руки противников христиан.

Спустя какое-то время, в правление императора Константина Великого, Предтеча лично явился двум инокам, пришедшим в Иерусалим поклониться святым местам, и открыл им местонахождение своей "честной главы". По преданию, откопав святыню, иноки положили ее в мешок и понесли домой, но потом дали ее нести встретившемуся им на пути незнакомому горшечнику. И тогда сам Предтеча, явившись ему, повелел скрыться от легкомысленных монахов, и с того момента горшечник стал хранителем святыни. После его смерти голова святого, запечатанная в водоносный сосуд, хранилась христианами.

Впоследствии впавший в ересь священник Евстафий закопал святыню в пещере вблизи сирийской Эмессы (ныне город Хомс), а потом на этом месте возник монастырь. В 452 году Иоанн Креститель в видении указал игумену этой обители, где находится его глава. Именно это событие и празднуется как "второе обретение". Затем святыню перенесли в Константинополь.

Третье обретение главы Иоанна Предтечи (7 июня)

Во время религиозных волнений в Константинополе голову Предтечи перенесли обратно в Эмессу, а оттуда, уже в начале IX века, из-за набегов сарацин — в абхазские Команы. Когда начались иконоборческие гонения, ее вновь скрыли в земле. Только после восстановления иконопочитания патриарху Игнатию во время ночной молитвы было открыто местонахождение святыни.

Первосвятитель сообщил об этом императору, и глава была в третий раз обретена в Команах (неподалеку от нынешнего Сухуми), в указанном патриархом месте (около 850 года). Здесь, в маленьком гроте, сохранился почитаемый верующими нерукотворный образ Иоанна Предтечи. А саму голову опять перенесли в Константинополь и 7 июня положили в придворной церкви. Часть реликвии была доставлена на Афон.

В память третьего обретения главы Крестителя Господня Православная церковь установила празднование 25 мая (по старому стилю, 7 июня — по новому).

Тем не менее относительно конечной судьбы святыни сегодня есть разные версии: в качестве местанахождения ее или ее частей фигурируют собор Амьена во Франции, церковь Сан-Сильвестро-ин-Капито в Риме, мечеть Омейядов (древний собор) в Сирии, коптский монастырь Вади Натрун и некоторые другие места. Возможно, святыня была разделена на несколько частей и теперь хранится в разных городах.

Перенесение десницы Крестителя с Мальты в Гатчину (25 октября)

Помимо главы Иоанна Крестителя, Церковь особенно почитает его "десницу" (правую руку), которой он крестил Христа. Считается, что правую руку Предтечи принес из Севастии на свою родину, в сирийскую Антиохию, евангелист Лука. Там она хранилась около тысячи лет.

Но после завоевания Антиохии мусульманами христианскую реликвию переправили в Халкидон в Малой Азии, а потом, в 956 году, — в Константинополь. После взятия столицы Византии турками-османами в 1453 году ее святыни хранились в царской сокровищнице. Однако есть свидетельства о том, что в 1484 году правая рука святого Предтечи была отдана султаном Баязетом родосским рыцарям, а те перенесли святыню на Мальту, где она находилась почти три столетия.

После того как в 1798 году французы захватили остров, мальтийские рыцари преподнесли десницу в дар императору Павлу I, находившемуся в это время в Гатчине. Это произошло 12 октября 1799 года. Осенью того же года святыню перевезли в Петербург и поместили в Спасову церковь в Зимнем дворце. Для десницы Крестителя был изготовлен специальный золотой ковчег. Праздник в честь этого события был установлен в 1800 году.

После революции 1917 года реликвию вывезли за рубеж. В конце концов она оказалась в Черногории, первоначально в монастыре святого Василия Острожского, а затем в Цетинском мужском монастыре. Там десница Иоанна Крестителя хранится по сей день. Впрочем, на ней отсутствуют два пальца: средний сейчас находится в одном из храмов итальянской Сиены, а мизинец — в Оттоманском музее в Стамбуле.

Тело же Иоанна Крестителя, первоначально захороненное в Севастии, в результате Первого крестового похода в XI веке было перевезено в Геную. Сейчас мощи хранятся в специальном ковчеге в кафедральном соборе Святого Лаврентия.