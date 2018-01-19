Папа Франциск обвенчал чилийских проводников на борту самолета

Папа Римский перед отлетом в поездку по Перу и Чили в аэропорту Рима. 15 января 2018

Папа Римский перед отлетом в поездку по Перу и Чили в аэропорту Рима. 15 января 2018

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Папа Римский Франциск впервые провел для бортпроводников церемонию венчания во время перелета между чилийскими городами, сообщает BBC News.

Тридцатидевятилетняя стюардесса Паула Руиц и 41-летний стюард Карлос Элоррига ранее заключили гражданский брак, а во время перелета попросили понтифика благословить их союз.

"Вы хотите, чтобы я обвенчал вас?" — спросил папа.

Пара призналась, что не смогла обвенчаться в родной церкви в Сантьяго, так как она была повреждена в результате землетрясения в 2010 году. Поэтому понтифик провел для супругов краткую церемонию венчания прямо на борту самолета.