Посол США примет участие в крещенских купаниях

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман будет рад участвовать в крещенских купаниях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон.

Она рассказала, что в ближайшие выходные посол "при любезном содействии РПЦ посетит Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в сопровождении членов семьи, замглавы миссии Энтони Годфри, а также других сотрудников посольства США".

"Посол Хантсман стремится больше узнать о духовных традициях и великой истории России, в том числе о традициях крещенских купаний. Он впервые примет участие в подобном мероприятии. Посол Хантсман будет рад участвовать в крещенских купаниях, и он много слышал об этом незабываемом опыте от своих российских друзей", — сообщила Олсон.