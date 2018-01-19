"Женщины и дети — без очереди": крещенские купания в "нанопруду" Сколково

"А когда вода по-настоящему святой станет? Это правда, что она только с полуночи до часу полезна? Выходит, мне тут еще шесть часов гулять?" — спрашивает у окружающих мужчина, впервые в жизни отважившийся окунуться в купель на Крещение.
О том, как прошли крещенские купания в одном из самых живописных мест столицы и когда вода становится по-настоящему святой, — в материале РИА Новости.
Крещенский "курорт"
После погружения все возвращаются в раздевалку. А для особо морозоустойчивых рядом с палатками даже поставили несколько десятков шезлонгов — весьма экстравагантная идея, учитывая, что практически все происходит в темноте. Вновь утеплившись, купальщики выходят к полевой кухне. Там сотрудники МЧС предлагают им поесть и выпить горячего чаю. Подкрепившись, люди уезжают домой.
Поначалу желающих искупаться немного, так что меня пропускают посмотреть на купели вблизи. Каждые 15 минут сотрудники МЧС специальными лопатками снимают с поверхности воды наледь. На улице невероятно холодно, завывает ветер и идет снег.
"Беги к тапкам!"
Первые купальщики — в основном люди бывалые, закаленные ежегодными крещенскими погружениями. Купели оборудованы двусторонними лестницами: у одной оставляют шлепанцы, окунаются, а поднимаются уже по второй. Затем босиком обходят купель, забирают шлепки и идут к палаткам.
Но часам к девяти на Мещерский пруд начинают массово прибывать новички. И хотя всех подробно инструктируют, рассказывают, как себя вести, после погружения начинают происходить чудеса. Кто-то, забыв о шлепках, сломя голову несется в палатку под крики зевак: "Не туда, к тапкам беги!" И лишь благодаря усилиям правоохранителей удается избежать "аварий", когда уже окунувшиеся сшибают с ног только что вышедших из палатки.
Спасатели общаются с желающими окунуться по громкоговорителю. Помимо перечня заболеваний и состояний, при которых лезть в купель противопоказано, неожиданно объявляют: "Женщины с малолетними детьми и пожилые люди проходят без очереди". Хотя обычно как раз эти категории граждан меньше всего хотят оказаться в ледяной воде первыми.
Неподалеку от меня стоят две пары. Одна из женщин уговаривает друзей окунуться вместе с ней. Она — местная жительница и на Крещение купается здесь каждый год. Друзья сомневаются: вода, мол, еще не освящена — служба начнется только через час. "А я не из религиозных соображений ныряю. Просто после погружения в воду невероятно хорошо становится, искупаться — это мой благородный порыв", — гнет свою линию женщина-морж. В итоге ее спутники капитулируют — и весь квартет идет к купелям.
Двойная гарантия святости
Практически всех волнует вопрос, когда, наконец, вода станет святой. Мало кто знает, что еще утром, после богослужения, местный священнослужитель освятил воду. По традиции на Крещение воду освящают дважды: первый раз — в сочельник, второй — в сам праздник.
К 22 часам около шезлонгов вновь появляются несколько священников. Чин освящения воды совершает пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси иерей Александр Волков. Доступ к купелям на время богослужения ограничивают.
"Господь нам всем помогает не потому, что мы преодолеваем себя и погружаемся в холодную воду, а потому, что мы просим у Него прощения, потому что приходим в храм, исповедуем там Ему свои грехи. Конечно же, это добрая русская традиция — погружаться в крещенскую ночь в освященную воду. Но цель нашей с вами жизни — это приход в храм. Вы сейчас ждете, пока откроются эти железные ограждения, и тогда вы сможете окунуться в крещенскую воду. С еще большим нетерпением вас всех Господь ждет в храме. Пусть сегодняшнее погружение в крещенскую купель для каждого из нас станет первым шагом на пути встречи с Богом, на пути в Церковь", — обратился иерей Александр к собравшимся.
После этого доступ к пруду снова открывают. Безопасность обеспечивает целая армия правоохранителей: за километр до купели, на расстоянии 20 метров друг от друга выставили караульных, а в радиусе двух километров сосредоточилось огромное число сотрудников МЧС, полиции, добровольцев и представителей ДПС.