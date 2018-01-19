"Женщины и дети — без очереди": крещенские купания в "нанопруду" Сколково

Участница фестиваля Петербургские Красавицы во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на реке Неве в Санкт-Петербуге

Участница фестиваля Петербургские Красавицы во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на реке Неве в Санкт-Петербуге

Мария Шустрова

"А когда вода по-настоящему святой станет? Это правда, что она только с полуночи до часу полезна? Выходит, мне тут еще шесть часов гулять?" — спрашивает у окружающих мужчина, впервые в жизни отважившийся окунуться в купель на Крещение.



© AFP 2018 / Kirill Kudryavtsev Власти Москвы организуют для крещенских купаний 59 мест — многие специально приехали пораньше, чтобы не стоять в многочасовой очереди. Люди съезжаются сюда со всей Москвы: считается, что на Мещерском водоеме, который местные жители прозвали "нанопрудом", подход людей к купелям организован лучше всего.



О том, как прошли крещенские купания в одном из самых живописных мест столицы и когда вода становится по-настоящему святой, — в материале РИА Новости.

Крещенский "курорт"

В этом году купания организовали с размахом. Весь пляж у Мещерского пруда превратили в "курортный городок". Сначала купающимся нужно по лабиринту ограждений дойти до двух палаток с отоплением: одна — для мужчин, другая — для женщин. Раздевшись и оставив там вещи, крещенские "моржи" проходят по морозцу метров 20 до трех узких купелей. Лед в этом году тонкий, поэтому организаторы оборудовали путь деревянным настилом.

После погружения все возвращаются в раздевалку. А для особо морозоустойчивых рядом с палатками даже поставили несколько десятков шезлонгов — весьма экстравагантная идея, учитывая, что практически все происходит в темноте. Вновь утеплившись, купальщики выходят к полевой кухне. Там сотрудники МЧС предлагают им поесть и выпить горячего чаю. Подкрепившись, люди уезжают домой.

Поначалу желающих искупаться немного, так что меня пропускают посмотреть на купели вблизи. Каждые 15 минут сотрудники МЧС специальными лопатками снимают с поверхности воды наледь. На улице невероятно холодно, завывает ветер и идет снег.

"Беги к тапкам!"

© РИА Новости / Мария Шустрова Палатки для готовящихся окунуться в крещенские купели на Мещерском пруду в Сколково © РИА Новости / Мария Шустрова Палатки для готовящихся окунуться в крещенские купели на Мещерском пруду в Сколково

Первые купальщики — в основном люди бывалые, закаленные ежегодными крещенскими погружениями. Купели оборудованы двусторонними лестницами: у одной оставляют шлепанцы, окунаются, а поднимаются уже по второй. Затем босиком обходят купель, забирают шлепки и идут к палаткам.

Но часам к девяти на Мещерский пруд начинают массово прибывать новички. И хотя всех подробно инструктируют, рассказывают, как себя вести, после погружения начинают происходить чудеса. Кто-то, забыв о шлепках, сломя голову несется в палатку под крики зевак: "Не туда, к тапкам беги!" И лишь благодаря усилиям правоохранителей удается избежать "аварий", когда уже окунувшиеся сшибают с ног только что вышедших из палатки.

А некоторые, вынырнув из воды, резко разворачиваются и пытаются выбраться из купели по той же лестнице, по которой спускались, хотя там уже на подходе следующий доброволец. На них практически не действуют увещевания организаторов и их попытки мягко развернуть горе-купальщика в нужном направлении.Спасатели общаются с желающими окунуться по громкоговорителю. Помимо перечня заболеваний и состояний, при которых лезть в купель противопоказано, неожиданно объявляют: "Женщины с малолетними детьми и пожилые люди проходят без очереди". Хотя обычно как раз эти категории граждан меньше всего хотят оказаться в ледяной воде первыми.

Неподалеку от меня стоят две пары. Одна из женщин уговаривает друзей окунуться вместе с ней. Она — местная жительница и на Крещение купается здесь каждый год. Друзья сомневаются: вода, мол, еще не освящена — служба начнется только через час. "А я не из религиозных соображений ныряю. Просто после погружения в воду невероятно хорошо становится, искупаться — это мой благородный порыв", — гнет свою линию женщина-морж. В итоге ее спутники капитулируют — и весь квартет идет к купелям.

Двойная гарантия святости

Практически всех волнует вопрос, когда, наконец, вода станет святой. Мало кто знает, что еще утром, после богослужения, местный священнослужитель освятил воду. По традиции на Крещение воду освящают дважды: первый раз — в сочельник, второй — в сам праздник.

© РИА Новости / Мария Шустрова Иерей Александр Волков во время проповеди после освящения воды в крещенской купели на Мещерском пруду в Сколково © РИА Новости / Мария Шустрова Иерей Александр Волков во время проповеди после освящения воды в крещенской купели на Мещерском пруду в Сколково

К 22 часам около шезлонгов вновь появляются несколько священников. Чин освящения воды совершает пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси иерей Александр Волков. Доступ к купелям на время богослужения ограничивают.

"Господь нам всем помогает не потому, что мы преодолеваем себя и погружаемся в холодную воду, а потому, что мы просим у Него прощения, потому что приходим в храм, исповедуем там Ему свои грехи. Конечно же, это добрая русская традиция — погружаться в крещенскую ночь в освященную воду. Но цель нашей с вами жизни — это приход в храм. Вы сейчас ждете, пока откроются эти железные ограждения, и тогда вы сможете окунуться в крещенскую воду. С еще большим нетерпением вас всех Господь ждет в храме. Пусть сегодняшнее погружение в крещенскую купель для каждого из нас станет первым шагом на пути встречи с Богом, на пути в Церковь", — обратился иерей Александр к собравшимся.

© РИА Новости / Мария Шустрова Автобусы, которые привезли правоохранителей к месту проведения крещенских купаний на Мещерском пруду в Сколково © РИА Новости / Мария Шустрова Автобусы, которые привезли правоохранителей к месту проведения крещенских купаний на Мещерском пруду в Сколково

После этого доступ к пруду снова открывают. Безопасность обеспечивает целая армия правоохранителей: за километр до купели, на расстоянии 20 метров друг от друга выставили караульных, а в радиусе двух километров сосредоточилось огромное число сотрудников МЧС, полиции, добровольцев и представителей ДПС.