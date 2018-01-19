Более 500 верующих окунулись в крещенские купели в соборе в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 19 янв — РИА Новости. Более 500 православных верующих окунулись в купели, установленные в минувшую ночь на праздник Крещения в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Ташкентской и Узбекистанской епархии иеромонах Михаил (Столяров).

"В Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента состоялось главное богослужение. Праздничную службу провел глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Викентий, в ней приняли участие несколько тысяч человек", — сказал иеромонах.

После завершения ночной литургии на территории собора все желающие могли искупаться в освященной крещенской воде в бассейне под открытым небом.

"Минувшей ночью в крещенском купании приняли участие более 500 человек, несмотря на морозную для Ташкента погоду", — отметил представитель епархии. Он добавил, что правоохранительные органы страны обеспечили при проведении праздника надлежащий уровень безопасности.

Ташкентская епархия объединяет приходы и монастыри РПЦ на территории Узбекистана. Из состава Ташкентской епархии в 2007 году выделено Патриаршее благочиние приходов РПЦ в Туркмении, а в 2011 году — Бишкекская и Душанбинская епархии. Все они объединены в Среднеазиатский митрополичий округ, главой которого назначен митрополит Ташкентский и Узбекистанский. В республике сегодня действует 37 приходов РПЦ, работают три православных монастыря.