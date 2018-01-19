Крещение Бога: кто прорубил лед

Алексей Михеев

Крещение Господне, оно же Богоявление, — второй, наряду с Пасхой, древнейший христианский праздник. Парадокс, но день, когда Бог "официально" явился людям, с некоторых пор ассоциируется с желанием тысяч граждан в суровый мороз искупаться в ледяной воде. Зачем Христос крестился вместе с людьми, в чем подлинный смысл Богоявления и чем полезно заняться в этот день — в материале РИА Новости.

Евангельская история проста. Иисус Христос пришел к пророку Иоанну, крестившему людей в водах реки Иордан. Проповедник, по свидетельству евангелиста, одетый в одежду из верблюжьего волоса и подпоясанный кожаным поясом, питавшийся саранчой и диким медом, был необыкновенно популярен в народе — послушать его и посоветоваться о том, как жить, приходили "весь Иерусалим, вся Иудея и вся окрестность Иорданская". Иоанн говорил, что наступило время, когда небо стало ближе к людям, убеждал в необходимости покаяния и погружал пришедших в воды реки в знак того, что с этого момента они чистыми вступают в новую жизнь. Увидев Иисуса, пророк предсказал, что Тот возьмет на Себя "грех мира" и объявил: он крестит людей водой именно для того, чтобы явить им Бога.

Праздник с двумя именами

"К Иоанну приходили разные люди — воины, сборщики налогов. И он не велел им перестать работать и по его примеру уйти в пустыню. Он говорил им: "Продолжайте делать свое дело, собирайте налоги, защищайте страну. Но не берите лишнего, не обижайте, не оскорбляйте. Не грешите, потому что Царство Божие с грехом несовместимо", — рассказывает клирик Украинской православной церкви (Московского патриархата) иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Сначала Иоанн крестить пришедшего к нему Иисуса отказался. "Мне надобно креститься от Тебя", — сказал он. Но Христос настаивал. И когда Он погружался в воду, с небес раздался голос: "Это Сын мой возлюбленный". В этот день человечество узнало, что в мир пришел Бог. Потому у праздника два названия: Богоявление и Крещение Господне.

"Но зачем вообще Богу в чем-то каяться, смывать с себя грех? Нужно ли Богу покаяние? Конечно, нет. Но Он кается за все человечество и смывает с Себя наши грехи", — подчеркивает священнослужитель.

Сладкий запах гнили

Первоначально праздник Богоявления был посвящен не только Крещению Христа, но и его Рождеству и посещению тремя волхвами вифлеемской пещеры, где спал новорожденный младенец. Только в V веке праздник приобрел сегодняшние черты. Тем не менее главный его смысл всегда оставался неизменным: человек, чтобы войти в Небесное Царство, должен отказаться от своего греха.

"Покаяться — это не прийти и поплакать, сказать: "Ах, я согрешил, сделал плохое". Это значит с омерзением отбросить собственный грех, уйти от него. Царство Небесное вообще не может соприкасаться с грехом", — подчеркивает отец Феодорит.

В священнической практике ему часто приходится сталкиваться с тем, что люди начинают гордиться своими плохими поступками, мол, я удалец, я такое совершил! "Даже в романах есть выражение "сладость греха". Но это можно сравнить с бананом: чем он сильнее загнил, тем слаще на вкус", — смеется иеромонах.

"И мы несем в Царство Небесное целый вагон "бананов" — наших грехов. А туда с ними не попасть, оно огнем выжигает и грехи, и их носителей. Нужно принести покаяние, оставить их и идти к Богу", — советует он верующим.

Без угрюмых лиц

Покаяние в христианстве — гораздо более широкое понятие, нежели простое признание собственных ошибок и промахов. Это перемена ума и состояния сердца, когда Бог становится для человека Приоритетом Номер Один. Это начало новой жизни в свете, радости и любви. "Это как резкая смена курса капитаном корабля, который осознал, что из-за ошибки несется на скалы и что гибель неизбежна", — говорит руководитель информационно-аналитического управления Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви иеромонах Геннадий (Войтишко).

По его мнению, для любого христианина радость должна стать основой жизни.

"Христианство — это религия не угрюмых лиц и постоянных запретов, а радости и любви, взаимность в которой невозможна без доверия и верности. Ведь вера в Бога — не признание факта Его существования, а стремление ответить на Его любовь", — добавляет отец Геннадий. И с сожалением отмечает, что за внешней суетой вокруг Крещения духовный смысл праздника абсолютно потерялся. Священник напоминает, куда должен был привести Христа путь из иорданской купели.

"Погружаясь в мертвые воды иорданские, Он словно чистый лен, погружаемый в красильню, вступает белоснежным и выходит <…> в окровавленной одежде, в одежде смерти, которую Он должен на Себе понести", — цитирует отец Геннадий митрополита Антония (Сурожского).

Утопить дьявола

Мало кто знает, что до революции в России было не принято нырять в иордань — крещенскую прорубь, в которую священник погружает крест, совершая чин Великого водоосвящения.

"Наша ердань-то, мы ее на реке-то ставим, папашенька и говорит — в ердани не дозволю тягаться, крест погружают, а желаете на портомойне (прачечная. — Прим. ред.), там и теплушка есть", — вспоминал в романе "Лето Господне" свое детство писатель Иван Шмелев.

А подходить к крещенской купели, по словам отца Геннадия, нужно с молитвой и благодарностью Богу за спасение мира. По выражению святителя Иоанна Златоуста, вся тварь земная в этот день ликует, один лишь дьявол плачет, видя купель, в которой утонет его могущество.