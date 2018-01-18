В Москве в Крещенскую ночь продлят работу 35 маршрутов наземного транспорта

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Более 30 маршрутов московского транспорта в Крещенскую ночь будут работать до 3:00, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В крещенскую ночь 35 маршрутов наземного транспорта будут работать до 3:00, чтобы вы могли добраться домой от храмов и купален", — написал Собянин в Twitter.

Он разместил ссылку на сайт Мосгортранса, где можно подробнее ознакомиться с режимом работы маршрутов.

Ранее в МЧС сообщили, что, как ожидается, свыше 220 тысяч человек примут участие в крещенских купаниях в Москве и области. Для этого было оборудовано более 330 площадок, в том числе 99 на открытой воде. Безопасность людей будут обеспечивать свыше 1,7 тысячи спасателей и более 320 единиц специальной техники, в том числе 16 судов на воздушной подушке.

Каждое место организованного купания оборудовано специальными подходами с настилами на лед и безопасными спусками, местами для переодевания, пунктами горячего питья, а также освещением. Кроме того, везде планируется развернуть пункты обогрева.