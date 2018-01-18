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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

У православных христиан наступает Крещенский сочельник

03:5718.01.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВо время крещенского купания. Архивное фотоВо время крещенского купания. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Православная церковь в четверг встречает Крещенский сочельник — день строгого поста, предваряющий праздник Крещения Господня, или Богоявления. В храмах в этот день совершаются Божественные литургии с чином Великого освящения воды.

Аномальные морозы. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МЧС дало рекомендации, как пережить идущие на Сибирь крещенские морозы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в "навечерие Богоявления" (Крещенский сочельник) совершит утреннее богослужение в храме Христа Спасителя, а вечером — всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе, сообщили в пресс-службе предстоятеля РПЦ.

Слово "сочельник" (или "сочевник") происходит от слова "сочиво" — традиционной на Руси пищи из вареной пшеницы с медом и изюмом, сейчас обычно заменяемой рисом. Для верующих Крещенский сочельник служит подготовкой к одному из 12 главных церковных праздников. В сам праздник Крещения 19 января Православная церковь вспоминает, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи.

Отмечать этот день христиане начали еще в апостольские времена. В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, однако со временем церковные воспоминания этих событий были разведены по времени, а дни между Рождеством и Крещением стали называться "святками" — святыми днями.

Государственные инспектора МЧС России ведут проверку места для купаний на Крещение. 15 января 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники МЧС проверяют безопасность мест крещенских купаний в России
В России, Греции и некоторых других странах также существует традиция купаний в ночь на Крещение, когда верующие троекратно с молитвой погружаются в холодную воду в прорубь ("иордань"). В водоемах заранее прорубается лед, обычно в форме креста.

По данным МЧС РФ, в этом году около 1,5 миллиона человек по всей России могут принять участие в крещенских купаниях, планируется открыть около 4 тысяч оборудованных мест для купания. Общественный порядок и безопасность будут обеспечивать около 9 тысяч человек личного состава спасательного ведомства, более 2,5 тысячи единиц техники и около 500 маломерных судов.

По оценке спасателей, в Москве и Московской области в крещенских купаниях примут участие более 220 тысяч человек. Для этого оборудуют более 330 площадок, в том числе 99 — на открытой воде. Все желающие смогут выпить горячего чая и поесть горячей пищи.

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