На севере Иркутской области на Крещение похолодает до минус 56 градусов

Рабочие прорубают прорубь для крещенской купели на реке Иртыш в городе Тара Омской области

Рабочие прорубают прорубь для крещенской купели на реке Иртыш в городе Тара Омской области

ИРКУТСК, 17 янв – РИА Новости. Крещенские морозы наступают в Иркутской области, в северных территориях температура опустится до 56 градусов, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, на территории Приангарья 18 января прогнозируется снег, в северных районах усиление ветра до 22 метров в секунду. Вслед за метелями придут морозы.

"Девятнадцатого-двадцатого января местами по области ожидаются сильные морозы —41… —46°, в северных и верхнеленских районах —48… —53°, 20 января до минус 56°", — говорится в сообщении ГУМЧС.

Сильные морозы в январе не являются аномалией для Иркутска, расположенного в зоне резко континентального климата. Самая низкая температура на Крещение была зафиксирована в Иркутске 19 января 1947 года — минус 43 градуса.

В этом году синоптики обещают в столице Приангарья минус 30 градусов.