Дорожные службы Подмосковья обеспечат проезд ко всем купелям на Крещение

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья обеспечат беспрепятственный подъезд к местам крещенских купаний, сообщила пресс-служба министерства транспорта региона.

"Работы по расчистке дорог от снега, обработке противогололедными материалами, проведению ямочного ремонта будут выполнены на 240 участках региональных и муниципальных дорог, ведущих к основным местам расположения прорубей для крещенских купаний. Все необходимые мероприятия дорожные службы должны завершить в срок до 18 января", — сообщил глава ведомства Игорь Тресков, которого цитирует пресс-служба.

Крещенские купания пройдут во всех областных храмах в ночь с 18 на 19 января. Всего в Подмосковье будет организовано более 200 купелей.