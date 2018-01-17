В Москве психологи и волонтеры будут помогать участникам крещенских купаний

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Около 700 волонтеров и психологов будут помогать участникам крещенских купаний в Москве, рассказал журналистам председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.

"Среди волонтёров, их примерно будет 700 человек. Будут люди, которые будут проинструктированы психологами, либо сами психологи будут присутствовать в обязательном порядке, которые будут помогать людям проходить этот обряд", — сказал он.

Палеев отметил, что психологи также будут помогать полиции в случае задержания пьяных людей.

"Эти люди либо не будут допускаться до воды в таком состоянии, с ними будет проведена разъяснительная работа, либо ещё какие-то действия", — добавил он.