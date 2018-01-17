На Украине священник покаялся и вернулся из раскола в Московский патриархат

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Бывший священник непризнанного мировым православием Киевского патриархата принес покаяние в Свято-Покровском храме Коростеня и вернулся в лоно канонической церкви, сообщает в среду сайт Украинской православной церкви Московского патриархата.

"В присутствии митрополита Овручского и Коростенского Виссариона Василенко Анатолий Станиславович вместе с большинством своих прихожан принес раскаяние в грехе раскола и вернулся в единую каноническую православную Церковь", — говорится в сообщении.

В УПЦ МП напомнили, что за последнее время это не первый случай, когда священнослужитель возвращается из раскола. Около года назад в лоно канонической церкви вернулся бывший клирик УПЦ МП, а также наместник мужского монастыря в Закарпатье.