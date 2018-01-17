Жители Подмосковья на Крещение смогут посетить экскурсии в московские храмы

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Общественные организации организуют экскурсии с посещением храмов для жителей Московской области, которые поедут в Москву на Крещение, сообщил в среду журналистам председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.

"Впервые к нам обратились общественные организации, которые тоже хотят активно принимать в этом (организации празднования Крещения — ред.) участие и даже привезти в Москву из ближайшего Подмосковья людей. Кто может приехать сам, приезжают сами, приезжают даже целыми группами, даже школьников планируют привезти. А общественные организации Московской области целые экскурсии сюда собирают с посещением храмов на праздничную литургию и уже договариваются с батюшками, насколько я знаю", — рассказал Палеев.

Палеев отметил, что поездки людей в столицу из области на знаковые праздники стали новой тенденцией.

"Я знаю, что сейчас очень много людей планирует приехать на Крещение в Москву из этих небольших городов-сателлитов. Там не так все это организовано, либо им кажется, что в Москве это важнее и главнее", — добавил он.