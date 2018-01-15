В преддверии Великого поста Церковь призвала помочь бездомным и инвалидам

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" попросила россиян принять участие в акции "Начни год с милосердия" и тем самым дать выжить сотням ее подопечным, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

В рамках акции можно оформить регулярное пожертвование на сайте newyear.miloserdie.ru, выбрав либор помощь одному из проектов службы — Елизаветинскому детскому дому или "Ангару спасения" для бездомных – либо помочь всем подопечным сразу. На этом же сайте можно узнать, во сколько обходятся час ухода за тяжелобольным человеком или несколько часов проживания в кризисном центре беременной женщины, оставшейся без крова и помощи родных.

На Рождество "Ангар спасения" посетил патриарх Московский и всея Руси. Перед тем, как разделить с бездомными обед, он обратил внимание на то количество внимания, которое в современном мире уделяется технике, экономике и внешней стороне жизни. "Это может помогать человеку, а может и во вред пойти; в первую очередь каждому помогает любящее сердце другого человека. И если у нас будут сердца не каменные, а любящие, то у нас и бездомных не будет, и социальные диспропорции будут быстро преодолеваться, и общество будет более справедливым, чем сейчас", — подчеркнул предстоятель Русской церкви.

По словам руководителя благотворительных программ службы "Милосердие" Анны Белавиной, регулярные пожертвования позволяют ее коллегам из года в год помогать нуждающимся. "Многие наши подопечные, например, одинокие старики или лежачие больные, живут только благодаря заботе наших сестер милосердия и каждый день нуждаются в помощи", — отметила она. Так, 334 рубля стоит одно занятие в Елизаветинском детском саду", куда принимают неспособных говорить и ходить детей с тяжелой формой ДЦП. В 450 рублей обойдутся 6 часов ухода за одинокими стариками – жителями Свято-Спиридоньевской богадельни. Большинство из них также не могут самостоятельно передвигаться и нуждаются в круглосуточном уходе.

Православная служба помощи "Милосердие" объединяет 27 социальных проектов и ежегодно оказывает помощь десяткам тысяч нуждающихся: тяжелобольным детям и взрослым, сиротам, одиноким старикам и инвалидам, бездомным и ВИЧ-инфицированным. Помимо "Ангара спасения", Елизаветинского детского дома и Свято-Спиридоньевской богадельни, служба поддерживает кризисный центр "Дом для мамы" и центр семейного устройства. Более чем на 80% служба "Милосердие" существует на пожертвования.

Великий пост у православных верующих в этом году начнется 19 февраля.