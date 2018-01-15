Песков прокомментировал слова Путина о схожести коммунизма и христианства

13:3215.01.2018
(обновлено: 13:34 15.01.2018)
1608119
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сравнение содержания тела Владимира Ленина в мавзолее с почитанием христианами мощей святых не ново для президента России Владимира Путина, никакой сенсации в соответствующих заявлениях нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент Путин весьма последователен в своей оценке этого вопроса. Он неоднократно делал заявления в этом русле, поэтому мы здесь не видим чего-то нового", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в словах президента не видится какой-то повод "к сенсационным дискуссиям".
Так он ответил на просьбу оценить комментарии РПЦ и КПРФ, сделанные после демонстрации фильма "Валаам", в интервью для которого Путин сравнил коммунистическую и христианскую идеологии, а также заявление компартии о том, что президент повторил слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
"Не забывайте, что президент регулярно поддерживает диалог с руководителями фракций парламентских, в том числе и с Геннадием Андреевичем Зюгановым, поэтому, конечно, они имеют возможность обмениваться мнениями по самым разным вопросам", — сказал Песков.
В интервью для фильма "Валаам" Путин сказал, что "коммунистическая идеология, она очень сродни христианству". Президент РФ сравнил отношение коммунистов к Ленину с почитанием святых в христианстве. "Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите там, мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи", — сказал Путин.
Мавзолей Владимира Ильича Ленина в его нынешнем каменном виде появился на Красной площади в 1930 году.
Усыпальница у Кремлевской стены была спроектирована архитектором Алексеем Щусевым.
Однако первый вариант мавзолея был установлен еще в 1924 году. Это была деревянная конструкция, представлявшая собой усеченную ступенчатую пирамиду. Для долговечности детали из дерева были покрыты масляным лаком, двери и колонны верхнего портика были выполнены из черного дуба, а обшивка укреплялась коваными гвоздями с большими фигурными шляпками.
Каменный мавзолей, открытый в 1930 году, был больше предшествующего деревянного в четыре с половиной раза. Объем сооружения увеличился с 1,3 тысяч до 5,8 тысяч кубических метров.
В советские времена и до 1993 года у Мавзолея В. И. Ленина находился Пост почетного караула № 1. Он был учрежден 26 января 1924 года. Караул Кремлевского полка сменял разводящий офицер каждый час по сигналу Курантов. Церемонию "Смены караула" приходили посмотреть множество зрителей.
Мавзолей был одной из главных достопримечательностей СССР: ежегодно его посещали до двух с половиной миллионов человек.
Саркофаг с бальзамированным телом Ленина стоит в траурном зале Мавзолея. Советскими учеными была разработана уникальная технология, которая позволила сохранить тело основателя СССР в течение десятилетий.
В 1953 году в мавзолее был установлен саркофаг с телом Иосифа Сталина и усыпальница была переименована в Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина. Однако после осуждения культа личности в 1961 году тело Сталина было захоронено у Кремлевской стены.
В 1970-е годы Мавзолей подвергался масштабной реконструкции: у него поменяли пришедшие в негодность мраморные блоки, а также модернизировали инженерно-техническую инфраструктуру.
В 1983—1984 годах Мавзолей был частично перестроен: к задней части сооружения добавили закрытую пристройку, в которой поместили эскалатор для пожилых вождей Советского Союза. Эти изменения остались незаметны со стороны, так как пристройка была облицована тем же камнем, что и основная часть сооружения.
В советские времена в дни празднеств мавзолей являлся торжественной правительственной трибуной.
В 1974 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были взяты под государственную охрану как памятники истории.
В 1990 году Мавзолей и почетный некрополь как часть ансамбля Красной площади и Кремля были включены в список Bсемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Сторонники КПРФ на Красной площади. 2017 год.
В 1995 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были отнесены к объектам исторического и культурного наследия федерального значения.
Двойник Ленина Сергей Соловьев на Красной площади в Москве.
Дискуссия о захоронении тела Ленина в российском обществе разгорается практически каждый год, особенно в преддверии памятных дат, связанных с вождем революции.
Церемония возложения цветов и венков к мавзолею В.И. Ленина в день 140-й годовщины со дня рождения вождя пролетариата. 2010 год.