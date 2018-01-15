Песков прокомментировал слова Путина о схожести коммунизма и христианства

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сравнение содержания тела Владимира Ленина в мавзолее с почитанием христианами мощей святых не ново для президента России Владимира Путина, никакой сенсации в соответствующих заявлениях нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Путин весьма последователен в своей оценке этого вопроса. Он неоднократно делал заявления в этом русле, поэтому мы здесь не видим чего-то нового", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в словах президента не видится какой-то повод "к сенсационным дискуссиям".

Так он ответил на просьбу оценить комментарии РПЦ и КПРФ, сделанные после демонстрации фильма "Валаам", в интервью для которого Путин сравнил коммунистическую и христианскую идеологии, а также заявление компартии о том, что президент повторил слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

"Не забывайте, что президент регулярно поддерживает диалог с руководителями фракций парламентских, в том числе и с Геннадием Андреевичем Зюгановым, поэтому, конечно, они имеют возможность обмениваться мнениями по самым разным вопросам", — сказал Песков.

В интервью для фильма "Валаам" Путин сказал, что "коммунистическая идеология, она очень сродни христианству". Президент РФ сравнил отношение коммунистов к Ленину с почитанием святых в христианстве. "Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите там, мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи", — сказал Путин.