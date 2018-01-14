Путин назвал историю Валаамского монастыря зеркалом становления России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 янв — РИА Новости. Драматическая история Валаамского монастыря связана со становлением Российского государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас много таких зеркал. Валаам – одно из них. У него очень интересная и, отчасти, даже драматическая история. Валаам связан, по сути, со становлением национального Российского государства", — заявил Путин в фильме "Валаам" на телеканале "Россия 1"

Обращаясь к истории, глава государства согласился с фактом, что крещение Руси и создание Валаамской обители имеет много общего, так как монастырь был основан во времена князя Владимира преподобными Сергием и Германом.

"Это были греческие монахи как раз в период крещения Руси. Если это так, то это связано, конечно, с крещением и с тем, что Владимир пригласил вместе с собой достаточно большое количество монахов. Вполне вероятно, что Сергий и Герман как раз и приехали в это время", — сказал Путин.

Он также отметил, что "в соответствии с некоторыми представлениями церкви, первый каменный крест здесь водрузил, на Валааме, святой апостол Андрей Первозванный, а он, как известно, является покровителем России".

Российский лидер подчеркнул, что в РФ исповедуют несколько религий, при этом милосердие, справедливость и любовь всегда будут объединять народ.

"В душе, в сердце русского человека это всегда было, есть и, уверен еще, навсегда останется. Так же, как и в душе любого нашего гражданина, который исповедует другие наши традиционные религии: ислам, иудаизм, буддизм. В мировых религиях у них очень много общего, а в основе — это милосердие, справедливость, честность, любовь. У нас многоконфессиональное государство, но вот эти нравственные основы многонационального российского народа – они общие, они нас объединяют", — сказал Путин.