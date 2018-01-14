Путин назвал историю Валаамского монастыря зеркалом становления России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 янв — РИА Новости. Драматическая история Валаамского монастыря связана со становлением Российского государства, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия 1".
Обращаясь к истории, глава государства согласился с фактом, что крещение Руси и создание Валаамской обители имеет много общего, так как монастырь был основан во времена князя Владимира преподобными Сергием и Германом.
"Это были греческие монахи как раз в период крещения Руси. Если это так, то это связано, конечно, с крещением и с тем, что Владимир пригласил вместе с собой достаточно большое количество монахов. Вполне вероятно, что Сергий и Герман как раз и приехали в это время", — сказал Путин.
Он также отметил, что "в соответствии с некоторыми представлениями церкви, первый каменный крест здесь водрузил, на Валааме, святой апостол Андрей Первозванный, а он, как известно, является покровителем России".
"В душе, в сердце русского человека это всегда было, есть и, уверен еще, навсегда останется. Так же, как и в душе любого нашего гражданина, который исповедует другие наши традиционные религии: ислам, иудаизм, буддизм. В мировых религиях у них очень много общего, а в основе — это милосердие, справедливость, честность, любовь. У нас многоконфессиональное государство, но вот эти нравственные основы многонационального российского народа – они общие, они нас объединяют", — сказал Путин.