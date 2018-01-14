Путин отметил роль РПЦ в единении общества во время гражданской войны

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 янв — РИА Новости. Семена единения оставались в российском обществе во время гражданской войны и советского богоборчества благодаря Русской православной церкви, считает президент РФ Владимир Путин.

Отрывок документального фильма "Валаам" был показан в программе "Вести недели" на "России 1".

Путин в интервью для фильма рассказал о периоде эвакуации Валаамского монастыря 1939-40 годах, когда шла советско-финская война. Тогда Валаам как объект финской территории подвергался бомбежкам. Президент рассказал о случае милования Красной армией монахов Валаамского монастыря.

"Когда советские войска готовы были уже войти на острова, на архипелаг, почему-то они остались на берегу и пригласили священнослужителя из монастыря. Один из них поехал, и вдруг советский офицер ему говорит: "Сколько вам нужно времени, чтобы все собрать и уехать?". Посчитали, попросили несколько дней, собрали все самое дорогое, все святыни, сами уехали и все вывезли", — рассказал Путин, отметив, что об этом случае ему рассказали в монастыре.

"Вы знаете, в этой связи я о чем подумал: конечно, в эти тяжелейшие дни гражданской войны, богоборчества потом, когда были заложены вот эти семена раскола в российском обществе, семена единения всегда оставались с нами в первую очередь как раз благодаря Российской православной церкви. И то, что офицеры тогда позволили монахам уехать и вывезти все святыни, это лучшее свидетельство того, что семена единения, объединения, они всегда нас не покидали", — резюмировал президент.