Митрополит Запорожский готов дать показания по делу против членов УПЦ МП

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) заявил, что готов дать показания в рамках дела, возбужденного против представителей Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Ранее сообщалось, что украинская прокуратура возбудила уголовное дело на отдельных представителей Запорожской епархии УПЦ МП по подозрению в дискриминации лиц, не проходивших обряд крещения в УПЦ МП. Служба безопасности Украины сообщила, что их сотрудники провели обыски по делу против представителей епархии, в ходе которых у представителей общественной организации "Союз православный "Радомир" в Запорожье было обнаружено оружие и распечатки с "антиукраинскими текстами".

"Я узнал из официального заявления, что мы разжигаем межрелигиозную вражду. Но оскорбляют нас. А мы "разжигаем"… Своим присутствием?! Но мы граждане Украины. Мы ничего не запрещаем. У нас есть каноны, которыми мы живем две тысячи лет. Я готов объяснить и дать показания, мне нечего бояться", — сказал митрополит, комментируя факт возбуждения дела против представителей Запорожской епархии УПЦ МП, его слова приводит агентство УНИАН.

Ранее прокуратура заявила, что отдельными представителями Запорожской епархии УПЦ МП, ОО "Союз православный "Радомир" и другими неустановленными лицами якобы были совершены действия, направленные на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, повлекших тяжкие последствия в виде столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины.

Украинская прокуратура утверждает что, представители Запорожской епархии УПЦ МП якобы осуждают общение прихожан церкви на украинском языке и допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение лицам, которые проходили обряд крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Украинская греко-католическая церковь.