СБУ провела обыски по делу против представителей Запорожской епархии УПЦ МП

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что в ходе проведенных обысков у представителей общественной организации "Союз православный "Радомир" в Запорожье было обнаружено оружие и распечатки с "антиукраинскими текстами".
"Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства, открытого по части третьей статьи 161 УК Украины ("нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии") в Запорожье провели санкционированные обыски у представителей пророссийской общественной организации "Союз православный "Радомир". Оперативники спецслужбы изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали "патриот России", пророссийскую символику указанной организации, распечатки с текстами "антиукраинского содержания", — говорится в сообщении, размещенном на сайте СБУ в пятницу.
Прокуратура утверждает, что организация "Радомир" оказывала так называемые "охранные услуги" Запорожской Епархии Украинской православной церкви.
Украинская прокуратура утверждает что, представители Запорожской епархии УПЦ МП якобы допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение лицам, которые проходили обряд крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями, и осуждают общение прихожан церкви на украинском языке.
В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.
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