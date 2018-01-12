СБУ провела обыски по делу против представителей Запорожской епархии УПЦ МП

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что в ходе проведенных обысков у представителей общественной организации "Союз православный "Радомир" в Запорожье было обнаружено оружие и распечатки с "антиукраинскими текстами".

Накануне сообщалось, что украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении отдельных представителей Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата по подозрению в дискриминации лиц, не проходивших обряд крещения в УПЦ МП.

"Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства, открытого по части третьей статьи 161 УК Украины ("нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии") в Запорожье провели санкционированные обыски у представителей пророссийской общественной организации "Союз православный "Радомир". Оперативники спецслужбы изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали "патриот России", пророссийскую символику указанной организации, распечатки с текстами "антиукраинского содержания", — говорится в сообщении, размещенном на сайте СБУ в пятницу.

Прокуратура утверждает, что организация "Радомир" оказывала так называемые "охранные услуги" Запорожской Епархии Украинской православной церкви.

Ранее прокуратура заявила, что отдельными представителями Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), ОО "Союз православный "Радомир" и другими неустановленными лицами были совершены действия, направленные на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, повлекших тяжкие последствия в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины.

Украинская прокуратура утверждает что, представители Запорожской епархии УПЦ МП якобы допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение лицам, которые проходили обряд крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями, и осуждают общение прихожан церкви на украинском языке.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.

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