Панихиды в память о герое войны 1812 года, атамане Платове пройдут в России

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Панихида по случаю 200-летия со дня смерти атамана Донского казачьего войска Матвея Платова пройдет 16 января в храме иконы Божией Матери "Отрада и Утешение" на Ходынском поле в Москве, сообщили в пятницу в пресс-службе Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

"Приглашаем совершить общую молитву перед Господом за упокой души усопшего христианина, великого сына Дона представителей войсковых казачьих обществ и общественных объединений казачества, независимо от места их проживания, а также всех тех наших сограждан, кому дороги и святы прославленные во времени имена национальных героев. Матвей Платов – это символ героизма, патриотизма и преданности Родине", — говорится в пресс-релизе.

По информации синодального комитета, в этот же день во многих храмах России, в том числе в Патриаршем Вознесенском войсковом кафедральном соборе Новочеркасска, где находится захоронение Платова, пройдут поминальные богослужения.

Богослужение в храме на Ходынке начнется в 15.00, его возглавит ответственный секретарь синодального комитета, помощник настоятеля храма по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин.

Матвей Иванович Платов (1753-1818 гг.) — атаман Донского казачьего войска, генерал от кавалерии, который принимал участие во всех войнах Российской империи конца XVIII — начала XIX века. В 1805 году основал Новочеркасск, куда перенес столицу Донского казачьего войска.

В кампании 1807 года Платов командовал всеми казачьими полками действующей армии. После сражения при Прейсиш-Эйлау получил всероссийскую известность. Во время последующего перемещения армии Наполеона Платов беспрерывно тревожил ее неожиданными налетами, нанес чувствительные потери противнику в боях у Ландсберга, Гутштадта, Гейльсберга; участвовал во Фридландском сражении (июнь 1807 года). Наполеон назвал казаков "исчадием рода человеческого". За отличия в войне Матвей Платов был награжден орденами святого Александра Невского и святого Георгия 2-й степени, а Войску Донскому пожаловано памятное знамя.

В 1807 году, во время заключения Тильзитского мира, Платов познакомился с Наполеоном, который в знак признания боевых успехов атамана подарил ему драгоценную табакерку. От французского ордена Почетного легиона атаман отказался, сказав: "Я Наполеону не служил и служить не могу".

Герой Отечественной войны 1812 года. За кампанию 1812 года находившиеся под командованием Платова казаки взяли около 70 тысяч пленных, захватили 548 орудий и 30 знамен, а также отбили у французов большое количество награбленных в Москве ценностей.