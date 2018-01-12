Архиепископ Афин и премьер Греции обменялись письмами по спору со Скопье

АФИНЫ, 12 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. К спору о названии бывшей югославской республики Македония подключилась Греческая православная церковь – архиепископ Афинский и всей Греции Иероним и премьер-министр Алексис Ципрас обменялись письмами по этому поводу.

Афины и Скопье почти 30 лет не могут решить спор из-за названия государства, возникшего после выхода македонцев из состава Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. По мнению Афин, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье. В последние недели переговоры активизировались, и политики обеих стран выражали уверенность, что вопрос о названии можно решить в первой половине 2018 года.

Архиепископ Иероним в своем послании обратил внимание на то, что дипломатическая активность последних дней по наименованию государства для Скопье идет параллельно с недавними церковными процессами в отношении раскольнической самоназванной "Церкви Македонии".

"Следствием этих процессов стало сообщение о заседании Синода Церкви Эллады 15 декабря 2017 года", — говорится в письме.

Синод тогда выразил обеспокоенность решением Болгарской Православной Церкви по просьбе раскольнической "Македонской православной церкви" принять на себя роль "матери-церкви", расценив это как вмешательство в юрисдикцию другой церкви – Сербской Православной. Синод заявил, что данный акт противоречит канонам и традиции Церкви.

"Хотя это находится в компетенции греческого правительства, хотели бы отметить, что проблема Скопье также имеет церковное измерение, которое мы считаем очень серьезным", — написал Иероним, заметив, что народы на Балканах должны организовываться вокруг церковной организации, если они строят свое государственное образование.

Архиепископ Афинский заявил, что "президент Югославии хорват Тито" поощрил церковный раскол и "создание раскольнической церкви с тем же именем, что и так называемая Социалистическая Республика Македония".

"Несмотря на непризнание этой Церкви какой-либо другой Православной Церковью, целенаправленность этого остается, и мы думаем, она очевидна", — говорится в письме главы Элладской Церкви.

Церковь Эллады, "не желая как-либо вмешиваться в действия министерства иностранных дел", но принимая во внимание интересы греков Македонии, выступила против использования названия "Македония" для соседней страны и на заседании 9 января решила указать на опасность возможности перевода проблемы с наименованием с политического уровня на церковный, говорится в письме.

Архиепископ Иероним ожидает, что позиция Элладской Православной Церкви будет принята во внимание при заключении соглашения, и в названии государства Скопье не будут использоваться термин "Македония" и производные от него.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ответном письме заверил, что его правительство намерено решать вопрос "с чувством национальной ответственности, защищая национальные интересы и в стремлении к установлению мира и дружбы со всеми народами региона".

"Мы с должным вниманием отнесемся к мыслям, которые вы изложили в своем письме. Мы будем серьезно относиться к тому, что касается церковного аспекта проблемы", — говорится в письме премьера.

Ципрас заявил, что национальные проблемы требуют национального единства, а проявления нетерпимости и возмущения "во имя нации" привели к национальным поражениям в прошлом.

Премьер выразил уверенность, что "Греция в духе единства и справедливости, без ошибок прошлого, может успешно решить вопрос о взаимоотношениях с БЮРМ, как и другие национальные проблемы".