Хоккеисты "Барыса" попросили провести жертвоприношение в ледовом дворце

АСТАНА, 11 янв – РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты "Барыса" сами просили провести жертвоприношение барана на домашней арене команды, заявил президент астанинского клуба Аскар Шопобаев.

В декабре на "Барыс-Арене" состоялась церемония жертвоприношения барана. Похожий обряд проводился перед переездом "Барыса" в Ледовый дворец осенью 2015 года.

"Это нормальная традиция, при этом мы чтим все религии и конфессии. Это и в прошлом году было, и при прежнем руководстве. Ребята попросили, чтобы вернуть себе уверенность. И (православный) батюшка приходил тоже, освещал раздевалку. Надо чтить и уважать, тем более, это волеизъявление самих игроков. Некоторые заказные вещи такого рода – для того, чтобы "взорвать" нервозность в коллективе, все ребята восприняли это нормально", — сказал Шопобаев журналистам.