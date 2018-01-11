Глава комитета Госдумы встретится в Иране с лидерами мусульман и христиан

Вид на один из кварталов Тегерана

Вид на один из кварталов Тегерана

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) на следующей неделе примет участие в конференции Организации исламского сотрудничества (ОИС), обсудит с иранскими коллегами расширение экономического, культурного и межрелигиозного взаимодействия РФ и Ирана.

"В ходе визита запланированы встречи с руководством парламента Ирана, возможно, членами правительства Ирана, духовными лидерами ислама, руководителями христианской общины в Иране", — заявил РИА Новости Гаврилов.

По словам главы комитета ГД, в рамках встречи с иранскими коллегами будут обсуждаться вопросы, связанные с законодательством, отношениями между парламентариями, расширением экономического, культурного, межрелигиозного сотрудничества двух стран.

Гаврилов также подчеркнул, что у РФ есть "уникальный опыт восстановления государственности и миротворчества в Сирии".

"Мы хотели бы разъяснить основные аспекты нашей работы… Группа депутатов выезжала регулярно в Сирию… встречались с президентом, членами правительства, оппозиции, лидерами конфессий. Мы считаем, что наш опыт может пригодиться для восстановления гражданского общества в таких горячих точках — не только в Сирии, но и, возможно, в Ливии и Ираке", — заявил Гаврилов.

По мнению депутата, РФ и Ирану также необходимо выходить на "дорогу сотрудничества" и взаимодействовать в области борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком.