Пропаганде террористов в Бельгии противопоставят обращения теологов

БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Бороться с пропагандой террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ – ред.) в Бельгии решили посредством материалов теологов, основанных на заветах Корана, сообщает в четверг газета De Morgen.

По ее данным, с этой целью министр внутренних дел Фландрии (нидерландоязычного региона Бельгии) Лизбет Хоманс привлекла к проекту специалистов в области теологии из католического университета Левена, которые будут готовить и размещать в интернете обращения к мусульманской молодежи, опровергающие пропагандистские посылы ИГ.

По информации газеты, на реализацию проекта властями Фландрии выделено около 450 тысяч евро. "Экстремистская пропаганда очень активна, а альтернативная точка зрения практически не слышна", — приводит издание слова Хоманс.

Идея фламандского министра не нова, отмечает издание. В 2010 году власти США пытались бороться с пропагандой джихада через интернет-каналы такие, как Twitter. Однако, согласно оценке журнала Time, степень воздействия материалов, размещенных ИГ в сети интернет в период 2013-2015 годов, в 99 раз превысила эффективность контрпропаганды американских властей.

Как заявлял ранее еврокомиссар по вопросам миграции, гражданства и внутренним делам Димитрис Аврамопулос, взаимодействие правоохранительных институтов Евросоюза с Facebook, Google, Twitter и Microsoft позволяет удалять в доменной зоне Евросоюза более 90% пропагандистских материалов, размещаемых в сети террористами.

По словам еврокомиссара, необходимо, чтобы правительства, интернет-компании и неправительственные организации действовали единым фронтом для обеспечения эффективной борьбы с террористической пропагандой.

В ЕС с 2015 года запущена система раннего оповещения обо всех формах радикализации, в том числе в интернете.