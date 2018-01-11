Кубанский митрополит передал детям ЛНР подарки на Рождество



МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор передал 1500 рождественских подарков для детей из Ровеньковской епархии, находящейся на линии боевых действий на юго-востоке Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе митрополии.

"Мы уже неоднократно оказывали помощь прихожанам храмов Луганска в виде продуктов питания, медикаментов первой необходимости, средств личной гигиены, бытовой химии, а также для совершения богослужений — муки, кагора, лампадного масла, ладана, кадильного угля. Накануне празднования Рождества были закуплены шоколад, конфеты и печенье", — сообщил руководитель епархиального отдела по социальному служению протоиерей Дмитрий Болтонов.

Он отметил, что в Екатеринодарской епархии планируют продолжить передачу гуманитарной помощи нуждающимся прихожанам храмов Украинской православной церкви.



В декабре 2017 года, выступая на Архиерейском соборе РПЦ, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий напомнил, что пять епархий Украинской церкви (Донецкая, Горловская, Северодонецкая, Луганская и Ровеньковская) продолжают оставаться в зоне боевых действий. "Епископат, духовенство и монашествующие этих епархий заслуживают слов особой благодарности за свое жертвенное служение, а миряне — за твердое стояние в православной вере и сохранение церковного единстве", — подчеркнул иерарх.





