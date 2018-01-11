Черный Лось и покровитель интернета: самые необычные христианские святые

Мария Шустрова

У католиков скоро появится первый святой-индеец — Черный Лось. Процедуру его беатификации католические епископы США начали в ответ на петицию, которую подписали более 1600 сторонников канонизации. Черный Лось (1863-1950) был потомственным шаманом. В начале XX столетия он познакомился со священником-иезуитом, принял крещение и стал путешествовать и проповедовать — благодаря его речам около 400 коренных американцев стали христианами. Но в то же время будущий святой продолжал практиковать древние языческие обряды своего племени.

О самых необычных христианских святых — в материале РИА Новости.

© Фото : public domain Черный Лось с женой и дочерью в своем доме в Мандерсоне, Южная Дакота © Фото : public domain Черный Лось с женой и дочерью в своем доме в Мандерсоне, Южная Дакота

Лучший друг человека

Святой мученик Христофор, живший в III веке, почитается как западными, так и восточными христианами. Православные считают, что до крещения этот воин из берберского племени по имени Репрев (от лат. reprobus — "отверженный, осужденный, дурной"), попав в плен к римлянам, принял от антиохиского епископа Вавилы крещение с именем Христофор, за что и был казнен императором Децием.

Христофор — единственный христианский святой, которого на иконах изображают с песьей головой. По одной версии, потому? что он был безобразен от рождения, по другой — слишком красив и сам попросил Господа его обезобразить, чтобы избавиться от соблазнов. Впрочем, в Русской православной церкви начиная с XVIII столетия неоднократно ставился вопрос о запрете на изображение святого с головой собаки.

Старообрядцы остаются верны древней иконографической традиции, а свияжская иконописная школа вообще наделила Христофора не песьей, а лошадиной головой. Католики же предпочитают изображать его обычным человеком, но огромного роста и с младенцем на спине. Согласно западной версии жития, Репрев был римлянином-великаном, работавшим на речной переправе. Однажды маленький мальчик попросил перенести его через реку. На полпути Репреву стало так тяжело, что он испугался, что утонет вместе с ребенком. Оказалось, что он помог переправиться Христу, несущему все тяготы мира. Уверовав, гигант принял крещение от самого Спасителя и получил имя Христофор — "несущий Христа".

Покровитель высоких технологий

Благодаря Иоанну Павлу II у интернета и компьютеров в 1999 году официально появился святой покровитель — Исидор. Севильский епископ (560-636), получил известность благодаря составленной им 20-томной универсальной энциклопедии.

Однако были и другие претенденты на "должность" покровителя интернета. Например, святой Петр Регаладо, который, по преданию, однажды появился одновременно в двух разных монастырях в 77 километрах друг от друга. Подобно тому, как сейчас с помощью интернета человек может практически мгновенно "появиться" в любой точке мира.

Еще одной "конкуренткой" святого Исидора была ученица апостола Павла святая Фекла, особенно почитаемая в Каталонии. В Испании ее считают покровительницей компьютеров, потому что ее имя (по-испански Tecla) звучит как la tecla — клавиша на компьютерной клавиатуре.

© Public domain Святой Исидор Севильский © Public domain Святой Исидор Севильский

Посох, колокольчик и свинья

Свой святой покровитель есть практически у всех профессий. Гробовщики — не исключение. Их опекает святой Антоний Великий, основатель отшельнического монашества. Согласно житию, он, решив начать уединенную аскетическую жизнь, в первое время поселился в гробовой пещере.

А поскольку традиционно святого Антония символически изображают с посохом, колокольчиком для отпугивания бесов и иногда в сопровождении свиньи, помимо гробовщиков его считают покровителем мясников и звонарей.

Некрасивым без покровителя нельзя

Еще один необычный святой — Дрого Себурский. Он родился в XII веке в дворянской фламандской семье. Но отец умер еще до его рождения, а мать — в родах. Мысль, что он виноват в смерти матери, заставила его раздать имущество и стать паломником. А потом он стал пастухом и научился лечить скот. Но кочевой образ жизни сказался на здоровье Дрого: его поразила болезнь, которая так обезобразила его внешность, что люди пугались его при встрече. Тогда Дрого построил себе келью рядом с местной церковью и прожил в ней в затворе до самой смерти.

Католики почитают святого как покровителя домашнего скота, пастухов, акушеров и рожениц, сирот, а также некрасивых, непривлекательных или изуродованных людей.

Взрывоопасная святая

Согласно церковному преданию, святая Варвара жила в III веке в Илиополе Финикийском. Ее отец Диоскор — аристократ, приближенный соправителя императора Диоклетиана Максимиана, человека до того жесткого, что с начала великого гонения на христиан в подчиненных ему областях меры Диоклетиана доводил до крайних пределов. Узнав, что его родная дочь — христианка, отец Варвары сам ее пытал и сам обезглавил. За что впоследствии был поражен молнией.

Святую Варвару почитают как католики, так и православные. В римско-католической традиции она считается спасительницей от внезапной и насильственной смерти. А в память о том, какая кара постигла отца Варвары, ее также считают покровительницей артиллерии, ракетчиков и минометчиков. В 1995 году святая Варвара была объявлена небесной покровительницей Ракетных войск стратегического назначения России.