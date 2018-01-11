Черный Лось и покровитель интернета: самые необычные христианские святые

Мария Шустрова
У католиков скоро появится первый святой-индеец — Черный Лось. Процедуру его беатификации католические епископы США начали в ответ на петицию, которую подписали более 1600 сторонников канонизации. Черный Лось (1863-1950) был потомственным шаманом. В начале XX столетия он познакомился со священником-иезуитом, принял крещение и стал путешествовать и проповедовать — благодаря его речам около 400 коренных американцев стали христианами. Но в то же время будущий святой продолжал практиковать древние языческие обряды своего племени.
О самых необычных христианских святых — в материале РИА Новости.
Лучший друг человека
Христофор — единственный христианский святой, которого на иконах изображают с песьей головой. По одной версии, потому? что он был безобразен от рождения, по другой — слишком красив и сам попросил Господа его обезобразить, чтобы избавиться от соблазнов. Впрочем, в Русской православной церкви начиная с XVIII столетия неоднократно ставился вопрос о запрете на изображение святого с головой собаки.
Старообрядцы остаются верны древней иконографической традиции, а свияжская иконописная школа вообще наделила Христофора не песьей, а лошадиной головой. Католики же предпочитают изображать его обычным человеком, но огромного роста и с младенцем на спине. Согласно западной версии жития, Репрев был римлянином-великаном, работавшим на речной переправе. Однажды маленький мальчик попросил перенести его через реку. На полпути Репреву стало так тяжело, что он испугался, что утонет вместе с ребенком. Оказалось, что он помог переправиться Христу, несущему все тяготы мира. Уверовав, гигант принял крещение от самого Спасителя и получил имя Христофор — "несущий Христа".
Покровитель высоких технологий
Однако были и другие претенденты на "должность" покровителя интернета. Например, святой Петр Регаладо, который, по преданию, однажды появился одновременно в двух разных монастырях в 77 километрах друг от друга. Подобно тому, как сейчас с помощью интернета человек может практически мгновенно "появиться" в любой точке мира.
Еще одной "конкуренткой" святого Исидора была ученица апостола Павла святая Фекла, особенно почитаемая в Каталонии. В Испании ее считают покровительницей компьютеров, потому что ее имя (по-испански Tecla) звучит как la tecla — клавиша на компьютерной клавиатуре.
Посох, колокольчик и свинья
А поскольку традиционно святого Антония символически изображают с посохом, колокольчиком для отпугивания бесов и иногда в сопровождении свиньи, помимо гробовщиков его считают покровителем мясников и звонарей.
Некрасивым без покровителя нельзя
Католики почитают святого как покровителя домашнего скота, пастухов, акушеров и рожениц, сирот, а также некрасивых, непривлекательных или изуродованных людей.
Взрывоопасная святая
Святую Варвару почитают как католики, так и православные. В римско-католической традиции она считается спасительницей от внезапной и насильственной смерти. А в память о том, какая кара постигла отца Варвары, ее также считают покровительницей артиллерии, ракетчиков и минометчиков. В 1995 году святая Варвара была объявлена небесной покровительницей Ракетных войск стратегического назначения России.