Путин рассказал о значимости Валаамского монастыря

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Валаамским монастырем может гордиться не только Церковь, но и вся страна, следует из трейлера к фильму "Валаам", опубликованного на сайте телеканала "Россия 1".

Ранее автор картины тележурналист Андрей Кондрашов сообщил РИА Новости, что премьера фильма "Валаам" с участием президента РФ Владимира Путина состоится в это воскресенье, 14 января, на телеканале "Россия 1".

"Теперь это (Валаамский монастырь) то, чем может гордиться не только Церковь, но и страна в целом… В душе, в сердце русского человека это всегда было, есть, и уверен, навсегда останется", — сказал Путин.

В документальный фильм вошли два интервью Путина, четыре сезона съемок на Валаамском архипелаге, артефакты Валаамского монастыря, впервые снятые в Финляндии, и кадры уникальной кинохроники, которых еще никогда не было в эфире.

Валаам — самый древний монастырь на севере России. Президент РФ регулярно приезжает на Валаам.