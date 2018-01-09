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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"ФСБ, геть из лавры!": украинские радикалы перешли от слов к "делу"

17:5009.01.2018
(обновлено: 17:52 09.01.2018)
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© AFP 2017 / Sergei Supinsky Протестующие возле Киево-Печерской лавры. 8 января 2018Протестующие возле Киево-Печерской лавры. 8 января 2018
© AFP 2017 / Sergei Supinsky

Антон Скрипунов

В Рождество Украинская православная церковь вновь под ударом. Десятки радикалов из группировки С14 на несколько часов заблокировали вход в Киево-Печерскую лавру, угрожая "выкурить ФСБ из святыни" и "сделать ее по-настоящему украинской". За два дня до этого по Украине прокатилась волна антицерковных акций. Теперь все гадают, что стоит за этими атаками и как долго Украинская церковь Московского патриархата продержится в лавре. Корреспондент РИА Новости пытается понять, чем была акция С14 — попыткой запугивания или подготовкой к штурму.

"Выкурим врага"

Информацию о блокаде Киевской лавры активно публиковали в соцсетях члены С14, выкладывая фотографии: десятки молодых парней (большинство в масках) демонстрируют плакаты с лозунгом "ФСБ, геть из лавры" и жгут файеры.

"Акция прошла удачно. ФСБ показало свое истинное лицо. Услышали от служителей УПЦ МП про хунту, братоубийственную войну и Нацгвардию, которая "убивает детей". Одному из таких говорунов нормально досталось, и он исчез на территории святыни", — отчитался в Facebook член группировки Сергей Мазур.

Своих мотивов он не скрывал: нужно, мол, спасать украинскую святыню, "ее захватил враг".

"ФСБ выкурим. А лавра станет по-настоящему украинской", — обещает радикал.

Примечательно, что за день до акции, 7 января, многие украинские СМИ растиражировали призыв журналиста Айдера Муждабаева запретить УПЦ МП, которую он назвал "ФСБ Московского патриархата". В том же духе высказывались радикалы, ворвавшиеся 6 января в Свято-Троицкий кафедральный собор Днепропетровска прямо во время рождественской службы. Тогда же националисты устроили акцию возле одного из храмов УПЦ МП в Запорожье.

По словам участников С14 (которую, кстати, даже в США признали террористической), повод для акции в Киевской лавре самый патриотичный: мол, священники Московского патриархата не хотят отпевать погибших в АТО. А во всем, убеждены они, "виновата ФСБ", чьи "агенты" прочно засели в стенах святыни.

Ради телекартинки

Но странное дело: радикалы, которые вроде готовы были "стоять до конца", рвали глотки и палили файеры, спустя несколько часов спокойно разошлись. А потом объявили о своем "успехе". Судя по всему, выходка С14 была частью общего информационного шума, целенаправленно создаваемого вокруг Украинской церкви. Да и время для медийных атак выбрано не случайно — праздник Рождества Христова.

Очевидцы подтверждают: все было устроено для эффектной телевизионной картинки.

"Я их послушала, это был набор стандартных фраз из интернета. Они привели с собой несколько телеканалов, в том числе крупных. Даже на ютьюбе шла прямая трансляция", — рассказывает РИА Новости Ольга, которая находилась в момент акции на богослужении в лавре.

Митингующие, по ее словам, "были неопытны". А по возрасту "одни подростки": "покричали, подымили и разошлись".

"В это же время в храме было четыре тысячи человек. На акции — 50, а в храме тысячи молились. Это говорит само за себя", — объясняет Ольга.

В Киево-Печерской лавре отметили, что хотя радикалы и "выкрикивали обидные лозунги", поводов для драки не было. Но в обители, которая является административным центром УПЦ МП, опасаются возвращения националистов.

Сотрудники правоохранительных органов Украины обеспечивают правопорядок у входа в Киево-Печерскую Лавру в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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Киево-Печерская лавра под ударом: спасет ли СБУ "москалей в рясах"
Опасения эти вовсе не беспочвенны. Осенью СБУ после просьбы о помощи, с которой монахи обратились к Порошенко, уже пришлось публично взять монастырь под защиту. Наместник УПЦ МП митрополит Вышгородский Павел подвергается постоянным нападкам в украинских СМИ

Координатор С14 Маркиян Яциняк пообещал "более масштабные" и продолжительные акции у стен Киево-Печерской лавры. А все потому, что лавра, считает он, — "главный штаб", откуда распространяются идеи "русского мира".

Подобные обвинения не новы. Еще в 1992 году под схожим предлогом националисты и сторонники "Киевского патриархата" пытались штурмовать обитель. Безоружным верующим тогда удалось отбиться от радикалов с дубинками и цепями. С тех пор главная святыня Украины постоянно под прицелом — на угрозы в адрес ее насельников власти попросту закрывают глаза. Так было и в этот раз — милиция, по свидетельствам очевидцев, лишь наблюдала за акцией.

Если националисты сдержат свое слово и пойдут на крайние меры, что может обернуться жертвами, для украинской общественности наверняка быстро найдут виновных. И ими, скорее всего, окажутся "агенты ФСБ" в рясах.

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© Ruptly
Украинские радикалы жгли файеры на акции у Киево-Печерской лавры

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Религия и мировоззрение
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
RUKAPOMOHI
ФСБ на Территории Украины в церкви? На Украине настолько оголодали, что уже бредить стали? И если искать врагов, то надо в Раду идти.
18:21
09.01.2018
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PetrIvakin
Не пора ли и нам, сказать хохлам: "Геть из РФ!"
18:35
09.01.2018
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