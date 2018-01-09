Митрополит Иларион откроет фестиваль европейской духовной музыки

Концерт в память о главном военном дирижере России В. Халилове

Концерт в память о главном военном дирижере России В. Халилове

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Русская и западноевропейская духовная музыка, народные песни, рождественские колядки, хоралы и гимны прозвучат на сцене Московского международного дома музыки (ММДМ) в исполнении ведущих хоровых коллективов и мировых звезд в рамках VIII Рождественского фестиваля, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Фестиваль откроется 11 января выступлением Московского Синодального хора — старейшего коллектива России, созданного почти три века назад. В финале концерта прозвучит "Симфония восхождения" митрополита Илариона, в ее исполнении примет участие Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского, говорится в релизе ММДМ.

Также в рамках фестиваля выступит Хор мальчиков испанского монастыря Эскориал, основанный королем Филиппом II в 1567 году. Хор участвует во всех праздничных службах и воскресных мессах испанских соборов, выступает перед именитыми гостями королевской четы.

Одним из самых заметных событий программы станет, по словам организаторов, концерт Альпийского мужского хора из Италии. Слушатели получат возможность услышать альпийские народные песни, которые ЮНЕСКО планирует занести в список всемирного наследия. В Москве этот коллектив выступит впервые.

В фестивале примут участие хоры московских Свято-Данилова, Новоспасского и Сретенского монастырей с духовными сочинениями Гречанинова, Чеснокова, Кастальского, Рахманинова, Третьякова, романсами и русскими народными песнями. Впервые на музыкальном форуме выступит Российский роговой оркестр — музыкальный коллектив, исполняющий музыку на охотничьих рогах. В литературе XVIII-XIX веков такие оркестры называются "хор музыки" или "роговая капелла", известно также образное название "живой орган".

По традиции завершит Рождественский фестиваль выступление солистов ведущих оперных театров, Академического Большого хора "Мастера хорового пения" и Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.