В Подмосковье обустроят более 200 купелей к Крещению

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. В Московской области на Крещение обустроят более 200 купелей, сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора региона.

"По предварительно полученной информации на территории региона к празднику будет обустроено свыше 200 купелей и иорданей. Праздничная служба пройдет в двух тысячах храмов. В мероприятиях примут участие около 100 тысяч верующих", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что инспекторы Госадмтехнадзора проверят, чтобы прилегающая территория не была замусорена, объекты освещения находились в исправном состоянии и соответствовали требованию законодательства в сфере благоустройства.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в освящаемых прорубях.