Папа римский разрешил женщинам кормить детей грудью в Сикстинской капелле

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Папа римский Франциск призвал женщин не стесняться кормить детей грудью в Сикстинской капелле. Такое заявление понтифик сделал на церемонии крещения, сообщает La Stampa.

Отмечается, что 7 января папа Франциск провел церемонию крещения 34 младенцев в Сикстинской капелле. Во время церемонии понтифик призвал родителей передавать веру через "язык любви, который так нравится Иисусу".

Также Франциск сказал женщинам, что они могут кормить грудью детей в капелле.

"Если они начинают выступать (плакать. — Прим. ред.), если им некомфортно или слишком жарко, или они голодны, кормите их грудью и не бойтесь, ведь это тоже язык любви", — заявил понтифик.

В ряде стран женщины сталкиваются с общественным неодобрением при публичном кормлении грудью. Так, в соцсети Facebook бывали случаи блокировки страниц женщин, публиковавших фото с кормлением ребенка, хотя администрация сайта заявила, что запрещено выкладывать изображения груди полностью, а не в процессе кормления.