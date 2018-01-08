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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Тихая ночь: Рождество в столице вальса

Сюжет:
Православное Рождество - 2018 (42)
08:0008.01.2018
(обновлено: 08:03 08.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей МихеевВерующие на воскресной службе в венском Никольском собореВерующие на воскресной службе в венском Никольском соборе
© РИА Новости / Алексей Михеев

Вена, город Моцарта, Генделя и Брамса, Густава Климта и архитектора Отто Вагнера — столица Священной Римской империи, Австро-Венгрии и центр ар-нуво. Здесь, по замыслу императора Александра III, должен был быть построен храм, символизирующий православное присутствие на землях извечного соперника. Сегодня это самый старый и самый многочисленный приход Русской православной церкви в Западной Европе. Рождество его прихожане празднуют и по новому, и по старому стилю, а на немецкой литургии слышна французская и сербская речь. О том, как представляют себе Россию его прихожане, как глава венских католиков учится писать православные иконы в мастерской священника-голландца и чем кормят гостей на рождественском базаре — Weihnachtsmarkt на православный лад, — в материале РИА Новости.

© РИА Новости / Алексей МихеевВид на собор и посольский квартал от станции городской железной дороги в Вене
© РИА Новости / Алексей Михеев
Вид на собор и посольский квартал от станции городской железной дороги в Вене

Собор святителя Николая находится в самом центре Вены, в посольском квартале. По традиции перед католическим (или, как теперь принято говорить, новостильным) Рождеством на окружающей его безупречно зеленой лужайке проходит рождественская ярмарка. Здесь, кстати, можно попробовать борщ, бутерброды с домашним салом, икру и что-то среднее между сбитнем и глинтвейном. Австрийцы в восторге — в воскресенье в храме и вокруг него не протолкнуться.

© РИА Новости / Алексей МихеевПрихожане кафедрального Никольского собора на литургии
© РИА Новости / Алексей Михеев
Прихожане кафедрального Никольского собора на литургии

"Когда я приехал в Вену, после первого воскресного богослужения в понедельник зашел в храм и стал ждать. Ни одного человека! На третий день я решил, что повешу табличку: "В храме есть священник!" Но не успел — люди пошли. Один за одним", — рассказывает настоятель собора протоиерей Владимир Тыщук.

© РИА Новости / Алексей МихеевВыпечка на рождественской православной ярмарке в Вене
© РИА Новости / Алексей Михеев
Выпечка на рождественской православной ярмарке в Вене

Готовиться к Рождеству в Вене начинают уже с ноября — повсюду пекут печенье, на городских площадях появляются городки из деревянных палаток с елочными украшениями, восковыми свечами, каштанами и, разумеется, сосисками и пуншем. Кстати, здесь нет традиционного культа Санта-Клауса — в Австрии верят, что подарки на Рождество дарит пришедший в мир Иисус Христос.

© РИА Новости / Алексей Михеев Бутерброды на рождественской ярмарке у Никольского венского собора
© РИА Новости / Алексей Михеев
Бутерброды на рождественской ярмарке у Никольского венского собора

Литургия как образ России

Отец Хризостом почти не говорит по-русски, что не мешает ему прекрасно разбираться в русской иконописи. "На Рублеве и Дионисии иконы закончились, начались сказки, украшательство и Палех!" — запальчиво восклицает он, и очень непривычно слышать эти имена, произносимые на немецкий лад. Католик из протестантской Голландии, отец Хризостом перешел в православие вместе со всей студенческой группой, в которой учился. Сейчас в его иконописной мастерской генеральный викарий венской католической архиепархии учится писать лики святых так, как писал их автор "Троицы", которая висит в Третьяковке.

© РИА Новости / Алексей Михеев Голландский священник православного кафедрального собора Вены отец Хризостом за работой в иконописной мастерской
© РИА Новости / Алексей Михеев
Голландский священник православного кафедрального собора Вены отец Хризостом за работой в иконописной мастерской

После двух мировых войн Вена, во многом потеряв свой былой статус, тем не менее остается третьей после Нью-Йорка и Женевы столицей мировой дипломатии. Здесь находятся штаб-квартира ОБСЕ, резиденции ОПЕК и МАГАТЭ.

© РИА Новости / Алексей Михеев Отец Хризостом в своей иконописной мастерской
© РИА Новости / Алексей Михеев
Отец Хризостом в своей иконописной мастерской

"Часто ваши прихожане говорят о политике?" — спрашиваю я отца Радослава, еще одного священника Никольского собора. Он из Сербии, и минуту назад увлеченно рассказывал о балканской традиции иметь "покровителя дома" — святого, почитание которого в семьях переходит из поколения в поколение.

© РИА Новости / Алексей МихеевОтец Хризостом в своей иконописной мастерской
© РИА Новости / Алексей Михеев
Отец Хризостом в своей иконописной мастерской

"Я часто слышу на исповеди, что у них есть сродники (родные. — Прим. ред.), которые говорят: "Как ты можешь ходить в русский храм?" Но мы здесь все дети Божии, независимо от политических разногласий. Просто пригласите их. Я так всем говорю потому, что не смогу сам объяснить все так, как объяснит наша литургия. И многие наши прихожане говорили мне потом, как изменился для них образ России", — рассказывает отец Радослав.

© РИА Новости / Алексей МихеевТрадиционная уха у стен Никольского собора в Вене
© РИА Новости / Алексей Михеев
Традиционная уха у стен Никольского собора в Вене

Зачем женщине священник

Отец Владимир рассказывает, как однажды к нему подошел один европейский дипломат и сказал: "Я заметил, что вы находились слева от иконостаса и к вам стояла очередь, в основном женщины. Скажите, что им всем от вас нужно?"

В канун Рождества людей в соборе действительно много. Отец Хризостом служит по-немецки в нижнем храме, освященном в честь небесного покровителя Александра III — святого Александра Невского. Самодержец лично пожертвовал 200 тысяч рублей, огромную по тем временам сумму, на возведение "центра русского мира" в Австро-Венгрии.

© РИА Новости / Алексей МихеевГенеральный викарий венской католической архиепархии в иконописной мастерской отца Хризостома
© РИА Новости / Алексей Михеев
Генеральный викарий венской католической архиепархии в иконописной мастерской отца Хризостома

После литургии священник желает всем "доброго праздника независимо от календаря": многие прихожане, живущие в смешанных браках, в декабре празднуют Рождество по-домашнему тихо, а в январе — торжественно, здесь, в храме.

© РИА Новости / Алексей МихеевПричастие в кафедральном Никольском соборе Вены
© РИА Новости / Алексей Михеев
Причастие в кафедральном Никольском соборе Вены

В ночь на 7 января соборный хор споет Stille Nacht, heilige Nacht ("Ночь тиха, ночь свята") — одно из самых известных в мире рождественских песнопений, созданное в 1818 году в деревушке недалеко от Зальцбурга. В остальном же все проходит "по-московски".

© РИА Новости / Алексей МихеевВ Никольский собор приходит очень много австрийцев
© РИА Новости / Алексей Михеев
В Никольский собор приходит очень много австрийцев

Рождественская сказка

После службы ко мне подходит Артур, алтарник собора, и рассказывает свою рождественскую историю. Коренной австриец, католик, он пережил разочарование и в Церкви, и в человеческих отношениях, и череду внутренних кризисов. Ради "прикола", или, как здесь говорят, "just for fun", он познакомился через брачное агентство с девушкой из России. Теперь он прислуживает в алтаре, читает богослужебные тексты на литургии и мечтает стать священником.

© РИА Новости / Алексей МихеевГолландский священник отец Хризостом и Артур, чтец кафедрального собора
© РИА Новости / Алексей Михеев
Голландский священник отец Хризостом и Артур, чтец кафедрального собора

"Валентина пришла сюда, и я с ней. И мне понравилось. Здесь совсем другие люди. Они открытые, а в Австрии люди совсем не такие. И мы почти сразу обвенчались", — рассказывает он.

© РИА Новости / Алексей МихеевНемецкий прихожанин на службе в кафедральном Венском соборе
© РИА Новости / Алексей Михеев
Немецкий прихожанин на службе в кафедральном Венском соборе

Принять сан в Русской церкви теперь можно, только зная язык. "А я к языкам не способен", — сетует Артур. Зато, будучи программистом по образованию, он наладил в соборе все компьютеры и помог устроить первый уличный праздник. "Все время ищу большего служения. Здесь тепло, а там (у католиков. — Прим. ред.) было правильно, но холодно", — с улыбкой говорит он.

© РИА Новости / Алексей МихеевНемецкая литургия в нижнем храме Никольского собора Вены
© РИА Новости / Алексей Михеев
Немецкая литургия в нижнем храме Никольского собора Вены

В канун Рождества в одном из самых знаменитых кафе города — легендарном Pruekel — стоит настоящий вертеп. Вифлеемская пещера здесь пахнет кофе и подогретым вином. А в мастерской отца Хризостома рядом с иконами апостолов и изображением Франциска Ассизского висит напоминание о его дне рождения, который будет 27 января. "А то забуду в суматохе", — смеется он.

© РИА Новости / Алексей МихеевЗа последние годы приход значительно "помолодел", в нем очень много детей
© РИА Новости / Алексей Михеев
За последние годы приход значительно "помолодел", в нем очень много детей
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Религия и мировоззрение
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